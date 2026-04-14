Έξω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (14/4), αλλοδαποί που διέμεναν στο κτήριο, εκφράζοντας την απόγνωσή τους για το τι θα απογίνουν, αφού, όπως περιέγραψαν σε δηλώσεις τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν χάσει όλα τα υπάρχοντά τους.

Κρατώντας στα χέρια τους σελίδες που ανέγραφαν «παρακαλώ βοήθεια», «χάσαμε το σπίτι μας και τα πάντα, χρειαζόμαστε βοήθεια». Οι ίδιοι ζητούν στήριξη, ενώ ανέφεραν ότι δεν τους είχε ενημερώσει κανείς πως η πολυκατοικία δεν ήταν ασφαλής και ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν το κτίριο. «Δεν είχαμε καμία πληροφορία», τόνισαν.

Σημείωσαν επίσης ότι «χάσαμε τα λεφτά που δουλέψαμε, χάσαμε τα πάντα σε αυτό το κτήριο. Δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, χρειαζόμαστε βοήθεια από την κυβέρνηση και από όπου αλλού γίνεται».

Οι ένοικοι αναζητούν τα υπάρχοντά τους μέσα στα μπάζα της πολυκατοικίας και ψάχνουν μέσα στα ερείπια σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν κάτι δικό τους.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία αλλοδαπού, ο οποίος ανέφερε ότι έμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα τους τελευταίους 4 μήνες. Όπως εξήγησε, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν ήταν μέσα, ωστόσο, τον πήραν τηλέφωνο άλλοι ομοεθνείς του και τον ενημέρωσαν ότι το κτήριο είχε καταρρεύσει. Πρόσθεσε ότι πλήρωναν €950 ενοίκιο για ένα στούντιο στον δεύτερο όροφο και ότι έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους, τα διαβατήρια, τις ταυτότητές τους, καθώς και όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή, 14 πρόσωπα που διέμεναν στην πολυκατοικία μέσω Πολιτικής Άμυνας διευθετήθηκε όπως διαμένουν για λίγες μέρες σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό.

Σε ό,τι αφορά τη περαιτέρω διαμονή τους, ο Δήμος Αμαθούντας ανέλαβε από σήμερα την φιλοξενία τους μέχρι και την Κυριακή. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο Δήμος Αμαθούντας παρεμβαίνει άμεσα για να καλύψει αυτή την ανάγκη, ευελπιστώντας ότι το Κράτος θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και θα δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, έστω και την ύστατη στιγμή».

Το θέμα που προκύπτει είναι ανθρωπιστικό, ανέφερε στον philenews ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ. Πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τα πάντα από την μια στιγμή στην άλλη. Το σπίτι τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, ακόμη και τα χρήματά τους.

Πολιτική Άμυνα σε σχέση με τη φιλοξενία των επιζησάντων

Σε συνέχεια σημερινής ανακοίνωσης του Δήμου Αμαθούντας σχετικά με την ανάληψη της φιλοξενίας των προσώπων που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο, μετά από δήθεν διακοπή της φιλοξενίας τους από το Κράτος, διευκρινίζεται ότι, μέσω ενεργειών της Πολιτικής Άμυνας, συνολικά 18 πρόσωπα μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακή μονάδα από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Επιπρόσθετα, προσφέρονται γεύματα και δόθηκαν είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Σημειώνεται ότι σήμερα διαμένουν στην ξενοδοχειακή μονάδα εννέα πρόσωπα, εκ των οποίων και μια τουρίστρια. Τα υπόλοιπα εννέα άτομα αναχώρησαν από το ξενοδοχείο, χωρίς να ενημερώσουν την Πολιτική Άμυνα.

Διευκρινίζεται πως τα εννέα πρόσωπα θα φιλοξενηθούν στην ξενοδοχειακή μονάδα, με έξοδα του Κράτους, μέχρι την εξεύρεση λύσης για τη στέγασή τους από τις Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.