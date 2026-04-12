Τις πρώτες δραματικές στιγμές μετά την κατάρρευση, η οδός Αισχύλου στη Γερμασόγεια γέμισε με φωνές πανικού και σύγχυσης. Μέσα στο σύννεφο σκόνης, ακούγονταν άνθρωποι να φωνάζουν ο ένας στον άλλο, ενώ την ίδια ώρα οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. «Έπεσε βόμβα;» ακούγεται να ρωτούν, αδυνατώντας αρχικά να εξηγήσουν τον εκκωφαντικό θόρυβο και την ξαφνική καταστροφή.

Ανάμεσα στις φωνές, ξεχωρίζει η ερώτηση ενός μικρού παιδιού: «Τι ήταν τούτο;», ενώ γεμάτο φόβο ρωτά αν θα πέσει και η δική τους πολυκατοικία. «Εν σου λαλούν ότι εν να πέσει…», ακούγεται να του απαντούν. Θυμίζουμε τα όσα περιέγραψε σε χθεσινό ρεπορτάζ του το philenews, όπου γείτονας και αυτόπτης μάρτυρα περιέγραψε τα όσα βίωσε και ο οποίος έσπευσε πρώτος στο σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Όπως εξήγησε, το κτήριο είχε μοιραστεί και άρχισαν να βγαίνουν άνθρωποι τρέχοντας από μέσα. «Φώναζαν, ήταν άνθρωποι τραυματισμένοι. Οι πλείστοι που διέμεναν μέσα ήταν αλλοδαποί», προσθέτει ο αυτόπτης μάρτυρας. Αμέσως, όπως επισημαίνει, ειδοποίησε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, οι οποίες διαβεβαιώνει ότι αμέσως έσπευσαν στο σημείο.

«Ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έπεσε το μισό κτήριο. Σήκωσε πολλή σκόνη, άκουγες μέσα ανθρώπους τραυματίες να φωνάζουν βοήθεια. Πήγαμε κοντά, τρέξαμε να βοηθήσουμε. Βγάλαμε ανθρώπους έξω. Άλλος φώναζε από το πλευρό. Πήγε ο κουμπάρος μου και τον έβλεπε, του είπε να ησυχάσει. Υπήρχε άλλο άτομο που κρεμόταν από το παράθυρο, πάνω σε ένα κομμάτι που είχε απομείνει και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί», διηγείται συγκλονισμένος ο γείτονας

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, τονίζουν την άμεση δράση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Όπως λένε, χρειάστηκαν μόλις πολύ λίγα λεπτά για να φτάσουν στο σημείο, ενώ όταν πήγαν εκεί μπήκαν αμέσως στα συντρίμμια, σήκωσαν πέτρες, είδαν τραυματίες, τους ηρέμισαν και τους βοήθησαν να βγουν έξω