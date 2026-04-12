Η Κύπρος θρηνεί. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, ενώ δεκάδες ερωτήματα και βαριές ευθύνες αναδύονται από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στη Λεμεσό.

Ο χρόνος πάγωσε στην οδό Αισχύλου, στη Γερμασόγεια. Για τους κατοίκους της περιοχής, το φετινό Πάσχα θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη τους. Ένας εκκωφαντικός θόρυβος διέκοψε την καθημερινότητα και, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, τα πάντα καλύφθηκαν από ένα σύννεφο σκόνης, καθώς οι τοίχοι κατέρρεαν. Ολόκληρο το ανατολικό τμήμα της πολυκατοικίας, με την ονομασία Elka Dueling Court, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, ενώ το υπόλοιπο κτίριο κόπηκε στα δύο. Το πίσω μέρος υπέστη επικίνδυνη κλίση, όταν υποχώρησαν οι κολόνες στον ισόγειο χώρο στάθμευσης.

Η εικόνα που άφησε πίσω της η κατάρρευση, σοκαριστική. Μπάζα, λυγισμένα σίδερα ανάμεικτα με προσωπικά αντικείμενα και στρώματα κρεβατιών, όλα θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Σκηνές που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, αλλά εκτυλίχθηκαν στην Κύπρο του 2026.

Οι ευθύνες που προκύπτουν είναι βαριές και ασήκωτες. Η πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη και επικίνδυνη, με τους επτά ιδιοκτήτες να είναι ενήμεροι για την κατάσταση. Είχαν λάβει σχετικές ενημερώσεις τόσο από τον τότε Δήμο Γερμασόγειας όσο και μετέπειτα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Παρά ταύτα, δεν εισάκουσαν τις προειδοποιήσεις και συνέχιζαν να αξιοποιούν τα διαμερίσματα και να εισπράττουν κανονικά τα ενοίκια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι διαμέρισμα στο κτίριο είχε ανακαινιστεί και ενοικιαζόταν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, παρά τον χαρακτηρισμό του ως επικίνδυνου. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ένας χρήστης τον Οκτώβριο του 2024: “Πραγματικά, τίποτα. Ανακαινισμένο διαμέρισμα. Πολύ παλιά πολυκατοικία σε σημείο που θα πέσει να σε πλακώσει. Ο οικοδεσπότης ανύπαρκτος. Πολύ λερωμένη πολυκατοικία.”

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια εντοπισμού τυχόν εγκλωβισμένων. Πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή παρουσία τρίτου προσώπου σε διαμέρισμα, γεγονός που ενέτεινε την επιχείρηση. Στο σημείο έσπευσαν επίσης συνεργεία της ΑΗΚ. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή, στο Τμήμα Ανιχνεύσεων Εγκλημάτων Λεμεσού συστάθηκε ανακριτική ομάδα για διερεύνηση της τραγωδίας. Οι έρευνες αναμένεται να καταδείξουν τις συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση, καθώς και το κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από τραυματίες, ενοίκους που κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως, πρόσωπα που απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης, καθώς και από γείτονες που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες. Παράλληλα, ενώπιον των Αρχών παρουσιάστηκαν λειτουργοί και αρμόδιοι τόσο του Δήμου Γερμασόγειας όσο και του ΕΟΑ Λεμεσού, αλλά και ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.

Από την κατάρρευση, τέσσερα άτομα διακομίστηκαν σε νοσηλευτήρια, τα τρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και ένα σε ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η κατάσταση της υγείας τους βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η επιχείρηση μετακίνησης των μπάζων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς είναι τεράστια και η πολυκατοικία παραμένει επικίνδυνη για πιθανή νέα κατάρρευση.

Η τραγωδία ζητά απαντήσεις. Οι ευθύνες δεν μπορεί πλέον να αγνοηθούν.