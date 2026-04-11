Τις δραματικές στιγμές που έζησε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου από την κατάρρευση πολυκατοικίας διηγείται στο philenews αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε πρώτος Αστυνομία και Πυροσβεστική για βοήθεια.

Πρόκειται για γείτονα ο οποίος διαμένει στην περιοχή που έγινε το ατύχημα στη Γερμασόγεια. Σύμφωνα με την μαρτυρία του, καθόταν μαζί με άλλα πρόσωπα στην αυλή, όταν άκουσαν έναν πάρα πολύ δυνατό θόρυβο. «Γυρίσαμε και είδαμε ένα μπαλκόνι να πέφτει», λέει στο philenews.

Όπως εξήγησε, το κτήριο είχε μοιραστεί και άρχισαν να βγαίνουν άνθρωποι τρέχοντας από μέσα. «Φώναζαν, ήταν άνθρωποι τραυματισμένοι. Οι πλείστοι που διέμεναν μέσα ήταν αλλοδαποί», προσθέτει ο αυτόπτης μάρτυρας. Αμέσως, όπως επισημαίνει, ειδοποίησε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, οι οποίες διαβεβαιώνει ότι αμέσως έσπευσαν στο σημείο.

«Ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ δυνατός. Έπεσε το μισό κτήριο. Σήκωσε πολλή σκόνη, άκουγες μέσα ανθρώπους τραυματίες να φωνάζουν βοήθεια. Πήγαμε κοντά, τρέξαμε να βοηθήσουμε. Βγάλαμε ανθρώπους έξω. Άλλος φώναζε από το πλευρό. Πήγε ο κουμπάρος μου και τον έβλεπε, του είπε να ησυχάσει. Υπήρχε άλλο άτομο που κρεμόταν από το παράθυρο, πάνω σε ένα κομμάτι που είχε απομείνει και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί», διηγείται συγκλονισμένος ο γείτονας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονταν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, τονίζουν την άμεση δράση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής. Όπως λένε, χρειάστηκαν μόλις πολύ λίγα λεπτά για να φτάσουν στο σημείο, ενώ όταν πήγαν εκεί μπήκαν αμέσως στα συντρίμμια, σήκωσαν πέτρες, είδαν τραυματίες, τους ηρέμισαν και τους βοήθησαν να βγουν έξω.

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός προσώπου.