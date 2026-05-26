Τραγικές φαίνεται να ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 61χρονη Ντιάνα Τσιλίδου από τη Γεωργία, η οποία έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο κτηρίου στην περιοχή Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται οπτικό υλικό που καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της άτυχης γυναίκας λίγο πριν από τη μοιραία πτώση.

Όπως πληροφορείται το philenews, η 61χρονη είχε μεταβεί στο νεοανεγειρόμενο κτήριο για να καθαρίσει γραφεία στον τέταρτο όροφο, τα οποία ωστόσο δεν είχαν ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Κάποια στιγμή, άνοιξε τα συρόμενα παράθυρα και πέρασε το γυάλινο προστατευτικό διαχωριστικό, ύψους περίπου 60 εκατοστών, που βρισκόταν μπροστά από τα παράθυρα, προκειμένου να καθαρίσει την εξωτερική προεξοχή.

Κρατούσε το παράθυρο με το ένα χέρι

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να βρίσκεται στην εξωτερική προεξοχή του κτηρίου (περβάζι), να σφουγγαρίζει με το ένα χέρι και με το άλλο να κρατιέται από το αλουμινένιο πλαίσιο του παραθύρου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η 61χρονη φαίνεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του νεοανεγειρόμενου κτηρίου.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτές λαμβάνουν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, ενώ στη διάθεση της Αστυνομίας βρίσκονται και μαρτυρίες ενοίκων της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν τη γυναίκα να βρίσκεται στην εξωτερική προεξοχή και να καθαρίζει.

Πέραν της Αστυνομίας, εξετάσεις στη σκηνή του δυστυχήματος διενήργησαν επίσης λειτουργοί του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού, οι οποίοι διερευνούν κατά πόσο τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που επρόκειτο να στεγάσει τα γραφεία της στον τέταρτο όροφο είχε εξασφαλίσει υπηρεσίες καθαριότητας από εξωτερική εταιρεία, η οποία απέστειλε την άτυχη 61χρονη για τον καθαρισμό του χώρου. Τα γραφεία δεν είχαν ακόμη τεθεί σε λειτουργία κατά τον χρόνο του δυστυχήματος.