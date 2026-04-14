Τη φιλοξενία των επιζησάντων από της τραγωδίας στη Γερμασόγεια, αναλαμβάνει ο Δήμος Αμαθούντας.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να τερματίσει τη φιλοξενία των ατόμων που επέζησαν από το τραγικό συμβάν του Μεγάλου Σαββάτου, ο Δήμος Αμαθούντας αναλαμβάνει από σήμερα τη συνέχιση της φιλοξενίας τους, μέχρι και την Κυριακή.

Είναι πλήρως αντιληπτό ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τα πάντα το σπίτι τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, ακόμη και τα χρήματά τους.

Ο Δήμος Αμαθούντας παρεμβαίνει άμεσα για να καλύψει αυτή την ανάγκη, ευελπιστώντας ότι το κράτος θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, έστω και την ύστατη.