Το ποσό των €1.300 μηνιαίως κατέβαλλαν τρεις συγκάτοικοι για ένα τριάρι που έμελλε να μετατραπεί σε παγίδα θανάτου, όταν η πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, το Μεγάλο Σάββατο. Δύο συνάνθρωποί μας βρήκαν τραγικό θάνατο κάτω από τα συντρίμμια, με την τραγωδία να προκαλεί οργή και να εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και τις ευθύνες τόσο των ιδιοκτητών όσο και της ίδιας της Πολιτείας.

Σύμφωνα με μαρτυρία φίλης του ενός θύματος, του 27χρονου Στάνλεϊ, οι τρεις συγκάτοικοι διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο για περισσότερο από δύο χρόνια, παρά τα σοβαρά προβλήματα που παρουσίαζε. Όπως καταγγέλλει, ο ιδιοκτήτης φέρεται να αγνοούσε πλήρως την κατάσταση του κτιρίου.

Η νεαρή Ελληνοκύπρια, η οποία διατηρούσε σχέση με το θύμα, μας αναφέρει ότι αρκετές φορές είχαν ως θέμα συζήτησης μεταξύ τους το ενοίκιο και την κατάσταση στο διαμέρισμα, με τον 27χρονο να της λέει ότι ο ιδιοκτήτης δεν έδειχνε ενδιαφέρον. Αντίθετα, όπως μας εξιστορεί, το προηγούμενο καλοκαίρι, πρόσωπο που είχε τη διαχείριση του διαμερίσματος ζήτησε αύξηση στο ενοίκιο από τους τρεις αλλοδαπούς, επικαλούμενο ανακαινίσεις, οι οποίες όμως δεν έγιναν ποτέ.

«Πλήρωναν €1.300 τον μήνα, δηλαδή €450 ο καθένας, για ένα διαμέρισμα που ήταν εμφανώς ακατάλληλο», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η ίδια είχε επισκεφτεί τον χώρο και είχε διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κακή κατάσταση του κτιρίου.

Όπως περιγράφει, η εξωτερική εικόνα της πολυκατοικίας πρόδιδε την παλαιότητα και την επικινδυνότητά της, ενώ και στο εσωτερικό τα προβλήματα ήταν έντονα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια, άλλο διαμέρισμα στον πρώτο όροφο, ενοικιάζονταν και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, φιλοξενώντας κατά διαστήματα αλλοδαπούς, μεταξύ αυτών Ουκρανούς και Ρώσους.

«Ο Στάνλεϊ ήταν ο μόνος από τους τρεις συγκάτοικους που διαμαρτυρόταν συστηματικά για τις συνθήκες διαβίωσης και το ύψος του ενοικίου σε σχέση με την κατάσταση του διαμερίσματος. Οι διαφωνίες μεταξύ τους ήταν συχνές, καθώς ένας εκ των συγκάτοικων διατηρούσε επαφή με τη διαχειρίστρια και δεν συμμεριζόταν τις ίδιες ανησυχίες. Μου έλεγε ότι δεν πίστευε πως πλήρωναν τόσα χρήματα για κάτι τέτοιο. Είχε κουραστεί με όλη αυτή την κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως μας αναφέρει, ο 27χρονος ήθελε να φύγει από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και της είχε ζητήσει, εάν εντοπίσει κάτι άλλο, να τον ενημερώσει. Η ίδια, ανατρέχοντας σε κάποιες από τις συνομιλίες που είχε με τον φίλο της, τις οποίες μας απέστειλε, αναδεικνύει τις ανησυχίες τους σχετικά με το διαμέρισμα και το ύψος του ενοικίου.

Η τελευταία επικοινωνία που είχαν ήταν στις 13:24 το μεσημέρι του Μεγάλου Σάββατου, λίγα λεπτά πριν από την τραγωδία, όταν ο 27χρονος της ανέφερε ότι είχε πάει για προπόνηση με ομάδα δρομέων. «Γύρω στις 13:10 μου είπε ότι είχε έρθει σπίτι μετά το τρέξιμο. Ανταλλάξαμε λίγα μηνύματα και το τελευταίο ήταν στις 13:24, αφού θα πήγαινε να ξεκουραστεί».

Η μαρτυρία της φίλης του θύματος ρίχνει φως σε κρίσιμες πτυχές της τραγωδίας, αναδεικνύοντας την αδιαφορία για την κατάσταση του κτιρίου. Μια τραγωδία που, όπως όλα δείχνουν, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν είχαν ληφθεί έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.