Προειδοποιήσεις που φαίνεται να αγνοούνταν εδώ και χρόνια προηγήθηκαν της ανείπωτης τραγωδίας στη Γερμασόγεια, όπου το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου κατέρρευσε το ανατολικό τμήμα πολυκατοικίας σαν «χάρτινος πύργος». Το κτίριο είχε ήδη χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο από τον ΕΟΑ Λεμεσού, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τα σοβαρά κενά στη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών.

Πρόκειται για κτίριο ηλικίας άνω των 40 ετών, για το οποίο οι ιδιοκτήτες είχαν λάβει πριν από μερικά χρόνια επιστολές από τον Δήμο Γερμασόγειας, στις οποίες επισημαινόταν ότι το κτήριο παρουσίαζε προβλήματα και έχρηζε ανακαίνισης, κάτι που, όπως διαπιστώθηκε, δεν έγινε. Μετά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των επικίνδυνων οικοδομών στους ΕΟΑ, ο ΕΟΑ Λεμεσού προχώρησε, όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, σε επιτόπια επίσκεψη κατόπιν πληροφόρησης από τον Δήμο Αμαθούντας και κατέταξε την οικοδομή ως επικίνδυνη. Στη συνέχεια απέστειλε επιστολές τόσο στη Διαχειριστική Επιτροπή όσο και στους επτά ιδιοκτήτες, βάσει στοιχείων που εξασφαλίστηκαν από το Κτηματολόγιο.

Μάλιστα, σε επιστολή ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2026, ο ΕΟΑ ενημέρωνε ότι η οικοδομή αποτελεί κίνδυνο τόσο για τους ιδιοκτήτες και ενοίκους όσο και για τους διερχόμενους, υπογραμμίζοντας ότι η λήψη μέτρων είναι επιβεβλημένη. Συγκεκριμένα, καλούσε τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε εργασίες επισκευής, απομάκρυνσης επικίνδυνων στοιχείων και λήψης προστατευτικών μέτρων, ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας, ανέφερε ότι το ζήτημα των επικίνδυνων οικοδομών απασχολεί τον Οργανισμό εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, ακόμη και πριν από τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Όπως σημείωσε, «δεν έχει νόημα η μεταφορά αυτής της αρμοδιότητας από έναν οργανισμό σε άλλον χωρίς να δοθούν τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για την άμεση λήψη μέτρων». Τόνισε ότι απαιτούνται σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία, ώστε οι ΕΟΑ να μπορούν να επιτελούν τον ρόλο τους χωρίς να μεταφέρονται σε αυτούς χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης.

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την ανάγκη για δυνατότητες ταχείας κένωσης επικίνδυνων οικοδομών, με υποχρεωτική απομάκρυνση ενοίκων, σφράγιση ή και κατεδάφιση, καθώς και για μηχανισμούς χρηματοδότησης, όπως η επιβολή υποθήκης στα ακίνητα για κάλυψη του κόστους επιδιόρθωσης.

Όπως εξήγησε, οι ΕΟΑ δεν διαθέτουν σήμερα τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, ούτε μπορούν να μεταφέρουν κονδύλια από άλλες δραστηριότητες, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση και η αδειοδότηση, για να καλύψουν τέτοιες ανάγκες. «Απαιτούνται τα κατάλληλα οικονομικά εργαλεία και πόροι, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επικινδυνότητα των οικοδομών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι άμεσες και οι ποινές αυστηρές και αποτρεπτικές.

Καταλήγοντας, έθεσε και το ευρύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Λεμεσός, με μεγάλο αριθμό παλαιών πολυκατοικιών που ανεγέρθηκαν μετά το 1974 για κάλυψη στεγαστικών αναγκών.