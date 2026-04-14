Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια είναι στο τιμόνι της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Ντιέγκο Σιμεόνε. Από τις 23 Δεκεμβρίου του 2011 είναι ίσως ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές.

Ωστόσο, αν από τον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει καταφέρει ποδοσφαιρικά θαύματα, ακόμη πιο εκπληκτικό είναι το τι έχει κάνει επενδύοντας τα χρήματα που κερδίζει από την προπονητική τέχνη.

Γνωρίζοντας πως κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο θα τελειώσει και θέλοντας να έχει εξασφαλισμένο ένα όσο το δυνατόν καλύτερο μέλλον γι΄ αυτόν και την οικογένεια του, ο Σιμεόνε έχει δημιουργήσει μία ολόκληρη αυτοκρατορία ακίνητων στη Μαδρίτη.

Συνολικά 180 διαμερίσματα και επτά μεζονέτες, ανήκουν στην ιδιοκτησία του 55χρονου Ισπανού τεχνικού και της δεύτερης συζύγου του, Κάρλα Περέϊρα, με τους δυο τους να αποτελούν αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο ισχυρά οικονομικά ζευγάρια της ποδοσφαιρικής σόου μπιζ.

Και μπορεί τα ποσά που έχουν στην κατοχή τους να μην είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, ωστόσο είναι δεδομένο ότι μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, αν σκεφτεί κανείς πως έχουν έσοδα τόσο από την ενοικίαση όσο και από την πώληση των ακινήτων τους.

Όπως επίσης είναι σίγουρο πως τόσο οι δύο κόρες τους, Φραντσέσκα και Βαλεντίνα, όσο και οι τρεις γιοι του από τον πρώτο του γάμο με την Καρολίνα Μπαλντίνι (Τζιοβάνι, Τζιανλούκα και Τζουλιάνο) έχουν εξασφαλίσει ένα πλουσιοπάροχο μέλλον, με τη μισή Μαδρίτη να τους ανήκει.

Όταν δε έχεις στην κατοχή σου τόσα ακίνητα, λογικό είναι και το σπίτι που στεγάζει τη νέα του οικογένεια, να μοιάζει με… παλάτι. Γήπεδο ποδοσφαίρου, πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, κουζίνα που θα ζήλευε κάθε σεφ στον κόσμο, αμέτρητα υπνοδωμάτια, μπάνια και φυσικά γκαράζ για όλα τα αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή του, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της έπαυλης, της οικογένειας Σιμεόνε.

