Μια νέα δίκη για τον θάνατο του θρύλου του αργεντίνικου ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα ξεκινά σήμερα, Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου) στην Αργεντινή, με επτά μέλη της ιατρικής του ομάδας να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η επανέναρξη της διαδικασίας έρχεται σχεδόν ένα χρόνο μετά την κατάρρευση της προηγούμενης δίκης, η οποία κατέληξε σε κακοδικία, ανοίγοντας εκ νέου τον δρόμο για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τις συνθήκες θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή.

Ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο για την αφαίρεση θρόμβου αίματος.

Ένα δικαστήριο στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, θα ακούσει καταθέσεις από σχεδόν 100 μάρτυρες καθώς δικάζει την ιατρική ομάδα του Μαραντόνα για φερόμενη αμέλεια στον θάνατο του πρωταθλητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986.

Η ιατρική του ομάδα αρνήθηκε ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα. Δύο μήνες μετά την έναρξη της πρώτης δίκης, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, κηρύχθηκε κακοδικία όταν μία από τους τρεις δικαστές, παραιτήθηκε μετά την εμφάνιση βίντεο που την έδειχνε να παίρνει συνέντευξη από ένα συνεργείο κάμερας στους διαδρόμους του δικαστηρίου και στο γραφείο της ως μέρος ενός ντοκιμαντέρ, κατά παράβαση των δικαστικών κανόνων.

Στην αρχική δίκη οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι επαγγελματίες υγείας παραβίασαν τα πρωτόκολλα θεραπείας και ότι το σπίτι όπου ανάρρωνε ο Μαραντόνα από χειρουργική επέμβαση ισοδυναμούσε με «θέατρο τρόμου», όπου δεν είχε την απαραίτητη φροντίδα.

Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος δεδομένων των μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας του. Ο Μαραντόνα πάλευε για δεκαετίες με τον εθισμό στην κοκαΐνη και το αλκοόλ.

Οι κατηγορίες για αμέλεια εμφανίστηκαν το 2021, αφού οι εισαγγελείς διόρισαν ιατρικό συμβούλιο για να διερευνήσουν τον θάνατο του Μαραντόνα. Η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ιατρική του ομάδα ενήργησε με «ακατάλληλο, ανεπαρκή και απερίσκεπτο» τρόπο.

Εάν καταδικαστούν, οι κατηγορούμενοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από οκτώ έως 25 χρόνια.

