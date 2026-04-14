Την ένταξη του κρουαζιερόπλοιου “Navigator of the Seas”, του ομίλου Royal Caribbean, στο κυπριακό νηολόγιο και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, ανακοινώνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το “Navigator of the Seas”, χωρητικότητας 140.000 κόρων, αποτελεί το δεύτερο πλοίο του ομίλου που εντάσσεται στο κυπριακό νηολόγιο, μετά τη νηολόγηση του κρουαζιερόπλοιου “Spectrum of the Seas” τον Ιανουάριο του 2023.

Σε συνέχεια της απόφασης του Ομίλου το 2023 για μόνιμη έδρα στην Λεμεσό, η οποία αποτελεί το κέντρο ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του στην Ανατολική Μεσόγειο, προστίθεται, η νηολόγηση του “Navigator of the Seas” επιβεβαιώνει την δέσμευση και εμπιστοσύνη του ομίλου προς την κυπριακή σημαία και ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου ως αξιόπιστου και ανταγωνιστικού ναυτιλιακού κέντρου.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, εκφράζει εκ μέρους της Κυβέρνησης τις θερμές ευχαριστίες της προς τη Royal Carribean για την εμπιστοσύνη και την ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας.

«Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τον όμιλο, αποτελεί σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης προς την Κυπριακή ναυτιλία και τη ναυτιλιακή πολιτική της χώρας, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή της παρουσία», αναφέρει η κ. Χατζημανώλη.