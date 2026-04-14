Σε εξέλιξη βρίσκονται απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο χωρών και Αμερικανών αξιωματούχων. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η προοπτική μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας και το αίτημα της Βηρυτού για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, φωτογραφήθηκε με την Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμάντεχ, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον, σε μια επαφή που χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερου επιπέδου διά ζώσης συνάντηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά το γεγονός ότι Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι δύο πρεσβευτές επρόκειτο να ανταλλάξουν χειραψία, κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Οι δύο διπλωμάτες απέφυγαν τη χειραψία πριν εισέλθουν σε ιδιωτική αίθουσα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Νίντχαμ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα και τον πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς.

Μεσολαβητές Αμερικανοί διπλωμάτες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη συνάντηση διευκολύνουν Αμερικανοί διπλωμάτες, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών. Οι έξι αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν περάσουν στην αίθουσα όπου διεξάγονται οι συνομιλίες.

Σύμφωνα με το κείμενο, το Ισραήλ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να θέσει προς συζήτηση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, καθώς και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συνθήκης με τον Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Βηρυτός προσέρχεται στις συνομιλίες με βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση εκεχειρίας στο λιβανικό έδαφος. Ωστόσο, το αίτημα αυτό έχει ήδη απορριφθεί από την Ιερουσαλήμ, γεγονός που οδηγεί δύο αξιωματούχους που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της συνάντησης να κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών ως προς το τι μπορεί τελικά να επιτευχθεί.

Israel, Lebanon peace talks set to start in Washington, @LahavHarkov reports.https://t.co/Tcx36SikdF — Jewish Insider (@J_Insider) April 14, 2026

Σύμφωνα με ανώνυμο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι συνομιλίες έχουν στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια μακροπρόθεσμα των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποκαταστήσει πλήρη κυριαρχία στο έδαφος και στην πολιτική ζωή του Λιβάνου».

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν επεσήμανε πως ελπίζει στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο «με σκοπό να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ» που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες.

Στη Βηρυτό, Λιβανέζοι, κουρασμένοι από τους διαδοχικούς πολέμους του Ισραήλ, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις συνομιλίες αυτές. «Είμαστε υπέρ (των συνομιλιών) αν είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου, αν αυτό επιλύσει τα προβλήματα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμάλ Αγιάντ, 49 ετών. «Θέλουμε ειρήνη, για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας, έχουμε κουραστεί, έχουμε ζήσει τόσους πολέμους».

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, εκφράζοντας τη λύπη της που ο στρατός του Λιβάνου δεν το έκανε ή δεν μπόρεσε να το κάνει μέχρι τώρα.

Μεταξύ δύο πυρών η Ουάσινγκτον

Όμως, η Ουάσινγκτον βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών, απαιτώντας τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου, ενώ υποστηρίζει, παράλληλα, το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Θα χρειαστεί «πολλή φαντασία και αισιοδοξία για να σκεφτούμε» ότι οι διαφορές ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο «μπορούν να επιλυθούν αύριο στην Ουάσινγκτον» επισημαίνει πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία, και το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη στον βορρά, πολύ παρόμοια με αυτήν που έχουμε στη Γάζα», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ισραήλ προβλέπει να δημιουργήσει μία «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, όπου εισέδυσαν οι ισραηλινές δυνάμεις προκειμένου όπως λένε να εξουδετερώσουν την απειλή που αποτελεί η Χεζμπολάχ για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στις 2 Μαρτίου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ ανταπέδωσε με φονικά αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο και εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

