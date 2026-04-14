Στην Ουάσινγκτον ξεκινούν σήμερα οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη Χεζμπολάχ να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από τη διαδικασία, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου της λιβανέζικης οργάνωσης.

Ο Ουαφίκ Σάφα, ο οποίος είναι υψηλόβαθμο μέλος του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, μίλησε την παραμονή των σημερινών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και του Ισραήλ στις ΗΠΑ.

«Όσο για τα αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης μεταξύ του Λιβάνου και του ισραηλινού εχθρού, δεν μας ενδιαφέρουν ούτε μας απασχολούν καθόλου», δήλωσε στο Associated Press.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ζήτησε «την ακύρωση» των διαπραγματεύσεων» δηλώνοντας ότι τέτοιου είδους συνομιλίες ισοδυναμούν με «παράδοση».

«Αρνούμαστε τις διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή οντότητα (…) Αυτή η διαπραγμάτευσης αποτελεί υποταγή και παράδοση», τόνισε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο Κάσεμ, ενώ ζήτησε «να ακυρωθεί αυτή η συνάντηση».

Παρών στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν στις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, όπως επιβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ως άμεσο αποτέλεσμα των απερίσκεπτων ενεργειών της Χεζμπολά, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμμετέχουν σε ανοιχτές, άμεσες, υψηλού επιπέδου διπλωματικές συνομιλίες – τις πρώτες τέτοιες συνομιλίες από το 1993 – με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η συζήτηση θα καλύψει τον συνεχιζόμενο διάλογο σχετικά με το πώς να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης του Λιβάνου να ανακτήσει την πλήρη κυριαρχία της στο έδαφός της και στην πολιτική της ζωή. Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, όχι με τον Λίβανο, επομένως δεν υπάρχει λόγος να μην συνομιλούν οι δύο γείτονες» δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

