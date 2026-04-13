Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, ζήτησε σήμερα «την ακύρωση» των διαπραγματεύσεων που είναι προγραμματισμένες για αύριο, μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι τέτοιου είδους συνομιλίες ισοδυναμούν με «παράδοση».

«Αρνούμαστε τις διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή οντότητα (…) Αυτή η διαπραγμάτευση αποτελεί υποταγή και παράδοση», τόνισε σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο Κάσεμ, ενώ ζήτησε «να ακυρωθεί αυτή η συνάντηση».

Οι πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στις ΗΠΑ είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν αύριο στην Ουάσινγκτον υπό την αιγίδα της αμερικανικής κυβέρνησης για να συζητήσουν για μια συμφωνία εκεχειρίας.

Ο Κάσεμ τόνισε ότι «είναι απαραίτητο να έχουμε συμφωνία και συναίνεση στον Λίβανο» για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. «Κανείς δεν μπορεί να οδηγήσει τον Λίβανο σε αυτόν τον δρόμο χωρίς εσωτερική συναίνεση (..) και αυτό δεν υπάρχει», προειδοποίησε.

Οι αρχές του Λιβάνου δηλώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν στόχο αρχικά την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του έχει θέσει «δύο όρους»: «Τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» και «μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία».

Ο Λίβανος μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Έκτοτε περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο και πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

«Η απόφασή μας είναι να αντισταθούμε. Δεν θα παραδοθούμε και θα παραμείνουμε στο πεδίο της μάχης, μέχρι την τελευταία μας πνοή», υπογράμμισε ο Κάσεμ.

