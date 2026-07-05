Μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές, καθώς αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια εξαιρετικά καλοδιατηρημένη πόλη της βυζαντινής περιόδου στην όαση Ντάχλα, στη δυτική έρημο της Αιγύπτου.

Παράλληλα, νέα ανασκαφικά ευρήματα αποκάλυψαν 18 αρχαίους τάφους στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρίνα ελ-Αλαμέιν, κοντά στην Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, η ανασκαφή στην όαση Ντάχλα αποκαλύπτει πολύτιμα στοιχεία για την καθημερινή ζωή, την πολεοδομική οργάνωση και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., όταν η Αίγυπτος αποτελούσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Πολεοδομία, εκκλησίες και οχυρώσεις του 4ου αιώνα

Η πόλη παρουσιάζει οργανωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, με κεντρικούς δρόμους που εκτείνονται από βορρά προς νότο και διασταυρώνονται με οδούς ανατολής – δύσης, δημιουργώντας δημόσιους χώρους και πλατείες.

Στην κορυφή του οικισμού δεσπόζουν τα ερείπια μιας μεγαλοπρεπούς βασιλικής του 4ου αιώνα, ενώ έχουν εντοπιστεί και δύο παρατηρητήρια που φαίνεται πως προστάτευαν τα όρια της πόλης.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα με παχιά αμυντικά τείχη, καθώς και πολλές κατοικίες με ευρύχωρες αίθουσες υποδοχής και χαρακτηριστικές θολωτές οροφές.

Ξεχωρίζει η οικία του διακόνου Τισούς, η οποία χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα μ.Χ. και, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, λειτούργησε ως οικιακός χώρος χριστιανικής λατρείας πριν από την ανέγερση της βασιλικής.

Η όαση Ντάχλα βρίσκεται ήδη στον προσωρινό κατάλογο της UNESCO για ένταξη στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Νομίσματα, όστρακα και αντικείμενα της καθημερινής ζωής

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται φούρνοι αρτοποιίας, κουζίνες, εργαλεία άλεσης, χάλκινα και χρυσά νομίσματα, καθώς και περίπου 200 όστρακα με επιγραφές. Τα κεραμικά αυτά θραύσματα χρησιμοποιούνταν ως υλικό γραφής και περιέχουν πληροφορίες για εμπορικές συναλλαγές, αλληλογραφία και πτυχές της καθημερινότητας των κατοίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χρυσά νομίσματα που χρονολογούνται στη βασιλεία του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄ (337-361 μ.Χ.), καθώς και τα χάλκινα νομίσματα που φέρουν πορτρέτα Βυζαντινών αυτοκρατόρων, λατινικές επιγραφές και χριστιανικά σύμβολα.

Νέα ανακάλυψη με 18 αρχαίους τάφους

Την ίδια ώρα, οι ανασκαφές στη Μαρίνα ελ-Αλαμέιν αποκάλυψαν 18 νέους τάφους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταφικών μνημείων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή στους 48.

Ανάμεσά τους βρίσκονται 11 λαξευτοί τάφοι με μέσο βάθος οκτώ μέτρων και επτά κτιστοί τάφοι από ασβεστόλιθο.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης κεραμικά αγγεία, αμφορείς, λυχνάρια, πιάτα, βωμούς, λεκάνες από ασβεστόλιθο, καθώς και μια εντυπωσιακή γρανιτένια σαρκοφάγο μήκους 2,5 μέτρων, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν ανθρώπινα οστά που εξετάζονται από ειδικούς. Δίπλα στη σαρκοφάγο αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα ενός γύψινου αγάλματος Σφίγγας.

Το έθιμο της «χρυσής γλώσσας»

Ένα από τα πιο ξεχωριστά ευρήματα είναι τέσσερα χρυσά ελάσματα που είχαν τοποθετηθεί στο στόμα ορισμένων νεκρών, μια ταφική πρακτική γνωστή ως «χρυσή γλώσσα».

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το έθιμο συνδεόταν με τις θρησκευτικές αντιλήψεις της ύστερης αρχαιότητας και συμβόλιζε την ικανότητα του νεκρού να επικοινωνήσει με τις θεότητες στον άλλο κόσμο.

Η αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη Λευκάσπις

Η Μαρίνα ελ-Αλαμέιν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της βόρειας Αιγύπτου και ανακαλύφθηκε το 1986. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι πρόκειται για την αρχαία ελληνορωμαϊκή λιμενική πόλη Λευκάσπις, η οποία ιδρύθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση κατά τη ρωμαϊκή εποχή και παρέμεινε σημαντικό εμπορικό και ναυτικό κέντρο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

protothema.gr