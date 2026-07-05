Στις 4/7/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 2 επιβάτες με Βρετανική υπηκοότητα 25 και 24 χρόνων αντίστοιχα και 2 επιβάτιδες με υπηκοότητα Δανίας 23 και 22 ετών αντίστοιχα, πριν την αναχώρηση τους με προορισμό το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στις αποσκευές των επιβατών εντοπίστηκαν:

Στην αποσκευή του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν 39 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 8 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα και 5 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 250 γραμμάρια).

Στην αποσκευή του δεύτερου επιβάτη εντοπίστηκαν 45 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 60 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 3 κιλά).

Στην αποσκευή της τρίτης επιβάτιδας εντοπίστηκαν 64 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 55 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 2 κιλά και 750 γραμμάρια).

Στην αποσκευή της τέταρτης επιβάτιδας εντοπίστηκαν 53 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 75 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 3 κιλά και 750 γραμμάρια).

Οι 4 επιβάτες συλλήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι αφού έγινε αποδεκτή πρόταση τους για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων με την καταβολή ποσών €2,500 ευρώ, €3,900 ευρώ, €4,000 ευρώ και €4,000 ευρώ αντίστοιχα. Συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των €13,400 ευρώ, ενώ τα κατασχεθέντα καπνικά θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.