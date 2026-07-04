Πλήγμα στην απασχόληση επέφερε η γεωπολιτική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μας. Όπως προκύπτει, στο τέλος Ιουνίου υπήρξε αύξηση των ανέργων, περίοδος κατά την οποία συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό καθότι τον Ιούνιο βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία όλα τα ξενοδοχεία στις τουριστικές περιοχές, εξέλιξη η οποία συνεπάγεται με αύξηση στην απασχόληση. Ωστόσο φέτος τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά.

Η πτώση του drone στις βρετανικές βάσεις την 1η Μαρτίου 2026 δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο η Κύπρος συνεχίζει ν’ αποτελεί ένα ασφαλή ταξιδιωτικό προορισμό. Τα αποτελέσματα του Μαρτίου και του Απριλίου όσον αφορά στις αφίξεις και τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν απογοητευτικά, με αποτέλεσμα αρκετοί ξενοδόχοι να επιλέξουν να κρατήσουν κλειστές τις μονάδες τους ή να λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό.

Ως αποτέλεσμα, η τουριστική σεζόν καθυστέρησε να ξεκινήσει, κάτι που είχε αισθητές επιπτώσεις και στο κομμάτι της απασχόλησης. Πλέον, και έχοντας ήδη εισέλθει στον Ιούλιο, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού, άπαντες οι εμπλεκόμενοι με τον κλάδο ευελπιστούν ότι θα αρχίσει μαζική ροή τουριστών από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και η κατάσταση θα βελτιωθεί. Τόσο στο κομμάτι της απασχόλησης των εργαζομένων, όσο και στη λειτουργία των ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και σε όλους τους παρεμφερείς κλάδους, τους οποίους επηρεάζει ο τουρισμός άμεσα ή έμμεσα.

Χθες, η Στατιστική Υπηρεσία εξέδωσε τα στοιχεία για την ανεργία κατά τον μήνα Ιούνιο. Σύμφωνα με αυτά, αύξηση κατά 903 άτομα ή 9,9% κατέγραψε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος του υπό αναφορά μήνα και ανήλθε σε 10.056 άτομα, σε σύγκριση με 9.153 άτομα τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο του 2026 αυξήθηκε στα 10.656 άτομα, σε σύγκριση με 10.543 τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, η αύξηση κατά 903 άτομα τον Ιούνιο του 2026 αποδίδεται, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, της δημόσιας διοίκησης, της εκπαίδευσης και των δραστηριοτήτων σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα.

Στο μεταξύ, ένα μεγάλο κομμάτι της απασχόλησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αφορά στο επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Σε χθεσινή κοινή ανακοίνωση τους, οι δύο τουριστικοί σύνδεσμοι ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ εισηγούνται την άμεση σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, με στόχο την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της έλλειψης ναυαγοσωστών. «Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλούνται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός διαθέσιμων πιστοποιημένων ναυαγοσωστών», σημειώνουν. Μεταξύ άλλων, εισηγούνται την παροχή ουσιαστικών κινήτρων για νέους, φοιτητές και ανέργους, ώστε να εκπαιδεύονται και να πιστοποιούνται ως ναυαγοσώστες.