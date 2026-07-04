Η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης αποτελεί τον βασικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης, τόσο για το 2025 αλλά επεκτείνεται και για την τριετία 2026-2028 με την εξωτερική ζήτηση να έχει επίσης θετική, αλλά πιο περιορισμένη, συμβολή.

Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, η άνοδος της δημόσιας κατανάλωσης και η θετική πορεία των καθαρών εξαγωγών στήριξαν τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, σύμφωνα με την ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,3%, έναντι 4% το 2024, καθώς η βελτίωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και οι συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης στην αγορά εργασίας ενίσχυσαν την καταναλωτική δαπάνη.

Η ίδια τάση εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και την περίοδο 2026-2028. Η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ότι η εγχώρια ζήτηση θα εξακολουθήσει να στηρίζεται κυρίως στην ανθεκτική ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί από την περαιτέρω αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και τη διατήρηση της ισχυρής αγοράς εργασίας.

Οι παράγοντες αυτοί εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν σε σημαντικό βαθμό τις επιπτώσεις από τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, διατηρώντας την κατανάλωση σε ανοδική τροχιά .Επιπλέον, παρά τις πιέσεις που ασκεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα στην επενδυτική δραστηριότητα, αναμένεται ουσιαστική ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης από τις υπό εξέλιξη μεγάλες ιδιωτικές μη οικιστικές επενδύσεις. Αν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους ενδέχεται να επηρεαστεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή, τα έργα αυτά δεν προβλέπεται να ακυρωθούν, δεδομένου του παροδικού χαρακτήρα της γεωπολιτικής αστάθειας και του μακροπρόθεσμου ορίζοντα ολοκλήρωσής τους.

Και οι επενδύσεις

Η Κεντρική Τράπεζα στην ανάλυσή της υποστηρίζει ότι το 2025, σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη έδωσαν και οι επενδύσεις, οι οποίες, εξαιρουμένης της επίδρασης των Οντοτήτων Ειδικού Σκοπού (ΟΕΣ), αυξήθηκαν κατά 6,2%. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των δημόσιων και των μη οικιστικών ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ θετική ήταν και η συμβολή των επενδύσεων σε κατοικίες. Θετική, αλλά συγκριτικά μικρότερη, συνεισφορά προήλθε και από τη δημόσια κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 2%, έναντι 1,6% το προηγούμενο έτος, προερχόμενη κυρίως από την άνοδο στις απολαβές προσωπικού.

Οι καθαρές εξαγωγές, διορθωμένες ως προς την επίδραση των ΟΕΣ, συνέβαλαν επίσης θετικά στην οικονομική μεγέθυνση, συμβαδίζοντας με τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε υψηλότερο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών (5%) σε σύγκριση με τις εισαγωγές (2,5%).

Εμπόριο – μεταφορές

Από τομεακής πλευράς, η οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας κατά το 2025, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ είχαν οι τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, με συνεισφορά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, αντανακλώντας τη δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης και του τουρισμού. Ακολούθησαν οι τομείς της ενημέρωσης και επικοινωνίας, με συμβολή 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, υποστηριζόμενοι από την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων εταιρειών ξένων συμφερόντων (headquartering), ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας. Ο τομέας των κατασκευών συνεισέφερε 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι τομείς των επαγγελματικών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων συνεισέφεραν από 0,2 ποσοστιαίες μονάδες έκαστος.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι οι πιο πρόσφατοι ποιοτικοί δείκτες (soft data) για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Όπως προκύπτει από την εξέλιξη του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ), καθώς και των επιμέρους δεικτών εμπιστοσύνης, η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε αρνητικά από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, ο ΔΟΣ κατά τη διμηνία Απριλίου–Μαΐου 2026 διαμορφώθηκε στο 99,5, υποχωρώντας κάτω από τον μέσο όρο του πρώτου τριμήνου του 2026. Η επιδείνωση καταγράφεται στο σύνολο των επιμέρους δεικτών του ΔΟΣ.