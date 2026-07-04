Ο αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς και η επέκταση του λιμενίσκου στο Λατσί, θα είναι τα δύο μεγάλα έργα της επαρχίας που θα απασχολήσουν τοπικές αρχές, κρατικούς αρμοδίους και πολίτες αυτό το καλοκαίρι. Με βάση και τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα Χρυσοχούς την 28η Μαίου, τον Αύγουστο θα βγει λευκός καπνός και για τα δύο αυτά έργα.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς για την Α’ Φάση του αυτοκινητοδρόμου, ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την προώθηση του έργου.

Ως προς την Β’ Φάση, ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απαλλοτριώσεων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το 2026 θα υπάρχει τετραπλής κατεύθυνσης οδικό δίκτυο από την Πόλη Χρυσοχούς προς το Στρουμπί.

Αναφορικά με τις εργασίες στο πρώτο τμήμα του έργου, ο κ. Βαφεάδης τόνισε ότι εξαρτάται από τη διαδικασία κατακύρωσης της προσφοράς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Προσφορών, ξεκάθαρη εικόνα όμως αναμένεται να υπάρξει τον Αύγουστο, εκτίμησε.

Για το λιμανάκι στο Λατσί, έργο προυπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είπε ότι η Αρχή Λιμένων αναμένει τις εγκρίσεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού, πράγμα για το οποίο η Αρχή είναι πανέτοιμη, είπε.

Θυμίζουμε ότι η αναβάθμιση του λιμενικού χώρου της Πόλης Χρυσοχούς θα περιλαμβάνει επέκταση του εσωτερικού λιμένα με δυνατότητα εξυπηρέτησης περίπου 190 έως 200 νέων σκαφών.

Παράλληλα, στον χερσαίο χώρο θα δημιουργηθούν νέες υποδομές, όπως χώροι εστίασης, γραφεία και άλλες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, ενώ εξετάζονται και πρόσθετες αναπτύξεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.