Ο απολογισμός των θυμάτων από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας στη Βενεζουέλα ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 2.645 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρχών.

Το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας αναφέρει επίσης 12.666 τραυματίες και περίπου 15.000 αστέγους. Υπενθυμίζεται ότι χθες η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ είχε κάνει λόγο για 2.595 θανάτους.

Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.

skai.gr