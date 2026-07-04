Στα συνήθη επίπεδα παραμένει η κίνηση στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), χωρίς να παρατηρείται οποιαδήποτε ασυνήθιστη αύξηση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ο οποίος ρωτήθηκε με αφορμή εικόνες αυξημένης προσέλευσης που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε στο Πρακτορείο ο κ. Χαριλάου, η εικόνα που καταγράφεται κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα «είναι επαναλαμβανόμενη και αναμενόμενη», ενώ σημείωσε ότι κατά τη θερινή περίοδο «αναμένεται αυξημένη κίνηση, κυρίως στις παραλιακές πόλεις, λόγω της μετακίνησης του πληθυσμού για καλοκαιρινές διακοπές και της αυξημένης τουριστικής κίνησης».

Την ίδια ώρα, εξήγησε ότι η αυξημένη προσέλευση που παρατηρείται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη διαθεσιμότητα προσωπικού και ειδικών ιατρών εκτός εργάσιμων ημερών.

«Είναι η ίδια εικόνα που υπάρχει κάθε εβδομάδα. Δεν παρατηρούμε κάτι το ιδιαίτερο», είπε για να προσθέσει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Καμία ένδειξη επίδρασης από υψηλές θερμοκρασίες

Σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες, ο κ. Χαριλάου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί διαφοροποίηση στην προσέλευση που να σχετίζεται με τον καύσωνα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη διαχείριση των περιστατικών που προσέρχονται στα ΤΑΕΠ και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Με αφορμή την καλοκαιρινή περίοδο, ο κ. Χαριλάου απευθύνει συστάσεις προς το κοινό για αποφυγή πολύωρης έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση, παραμονή σε σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους και προσοχή στη σωστή συντήρηση τροφίμων, ιδιαίτερα κατά τις μετακινήσεις προς τις παραλίες.