Τακτικές συναντήσεις πραγματοποιεί η κάθε πλευρά με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει των παραπέρα βημάτων με την επάνοδο στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, η οποία αναμένεται στο νησί προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι όσο η ελληνοκυπριακή πλευρά, όσο και η τουρκοκυπριακή πραγματοποιούν ξεχωριστές συναντήσεις αυτό το διάστημα με την ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για ουσιαστικά θέματα όσον αφορά στο Κυπριακό, αλλά και για προπαρασκευή ενόψει των παραπέρα βημάτων με την επάνοδο στην Κύπρο της προσωπικής απεσταλμένης των ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Η κ. Ολγκίν αναμένεται να επιστρέψει την Κύπρο προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες για επαφές περί τα μέσα του μήνα.