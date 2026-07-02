Αγωνιώδεις προσπάθειες κατέβαλαν διασώστες για να ανασυρθεί από τα συντρίμμια 43χρονος που παρέμεινε ζωντανός μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας, εξαιτίας των δυο εξαιρετικά φονικών και καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα.

Ο Ερνάν Χιλ, φύλακας, παγιδεύτηκε μέσα στο κουβούκλιο όπου εργαζόταν όταν κατέρρευσε το κτίριο, στην Κάτια Λα Μαρ, σε παραθαλάσσια περιοχή που υπέστη πελώρια καταστροφή όταν έγιναν οι σεισμοί της 24ης Ιουνίου, 7,2 και 7,5 βαθμών.

🇻🇪🔴| Equipos de rescate detectaron señales de vida y continúan las maniobras de extracción para salvar al señor Hernán Gil, de 47 años, quien permanece atrapado entre los escombros.

Las operaciones avanzan con dificultad debido al gran volumen de sedimentos y restos de la… July 1, 2026

Παρά το θαύμα στα χαλάσματα, η χώρα βρίσκεται σε απόγνωση καθώς σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, με των απολογισμό των Θυμάτων να μην είναι οριστικός καθώς ακόμη αγνοούνται γύρω στα 50.000 άτομα.

Σε επταήμερο εθνικό πένθος η χώρα

Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μία εβδομάδα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ο τραγικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 2.295 νεκρούς, την ώρα που οι εκτιμήσεις για τους αγνοούμενους φτάνουν τις 50.000. Ο αριθμός των τραυματιών έχει πλέον φτάσει τους 11.267.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» για τις ζωές που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, δήλωσε η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Telegram. «Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κύπρο)», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

ertnews.gr και iefimerida.gr



