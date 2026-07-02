Την ανάγκη θεσμοθέτησης ενός σαφούς πλαισίου συνεχούς αξιολόγησης και υποστήριξης των μελών της Αστυνομίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την κατοχή και ανανέωση της δυνατότητας οπλοφορίας, τόνισε η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, Στέλλα Κατσαρή.

Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στη Λεμεσό, όπου αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε κρίσιμα τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο και ακολούθως έθεσε τέρμα στη ζωή του, το ΚΥΠΕ ζήτησε από την κ. Κατσαρή να σχολιάσει το γεγονός ότι οι ψυχομετρικές εξετάσεις στην Αστυνομία διενεργούνται μόνο κατά την πρόσληψη.

“Η πολιτεία οφείλει να θεσμοθετήσει ένα σαφές πλαίσιο συνεχούς αξιολόγησης και υποστήριξης των μελών της Αστυνομίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την κατοχή και ανανέωση της δυνατότητας οπλοφορίας. Η διαδικασία αυτή αποτελεί αναγκαίο μηχανισμό πρόληψης, ενίσχυσης της επαγγελματικής επάρκειας και θεσμικής λογοδοσίας” είπε η κ. Κατσαρή.

Υπέδειξε ότι η συστηματική ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη “είναι ιδιαίτερα σημαντική για τμήματα που έρχονται σε επαφή με ευάλωτους πληθυσμούς ή εκτίθενται σε τραυματικά περιστατικά και επιβαρυντικό υλικό“.

Η κ. Κατσαρή είπε στο ΚΥΠΕ ότι όσο περισσότερο υποστηρίζονται οι επαγγελματίες, τόσο ενισχύεται η επαγγελματική τους επάρκεια, η ποιότητα λήψης αποφάσεων και η προστασία τόσο των ίδιων όσο και των πολιτών.

Οι υπηρεσίες αυτές, συνέχισε, θα πρέπει να παρέχονται από επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων», όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, διασφαλίζοντας σαφές δεοντολογικό και θεσμικό πλαίσιο ευθύνης.

ΚΥΠΕ