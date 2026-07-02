Του Brett Knight

Είκοσι δύο ομάδες και δύο δισεκατομμυριούχοι παίκτες εξακολουθούν να αγωνίζονται για την κατάκτησή ενός τροπαίου αξίας 713.000 δολαρίων και για το χρηματικό έπαθλο των 50 εκατ. δολαρίων. Ας δούμε τους πιο σημαντικούς αριθμούς που πρέπει να γνωρίζετε για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θέαμα στον κόσμο: το Μουντιάλ 2026.

Ο αριθμός 2

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων που συμμετέχουν σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Forbes υπολόγισε πρόσφατα την καθαρή περιουσία του Πορτογάλου Κριστιάνο Ρονάλντο στα 1,2 δισ. δολάρια και του Αργεντινού Λιονέλ Μέσι στα 1,1 δισ. δολάρια. Με ετήσια έσοδα 300 εκατ. δολάρια (προ φόρων και αμοιβής ατζέντηδων), ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο.

32.970 δολάρια

Η ονομαστική αξία των premium εισιτηρίων για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διατέθηκαν τον Μάιο.

Η τιμή αυτή ήταν τριπλάσια από τα 10.990 δολάρια που κόστιζαν τα αντίστοιχα εισιτήρια που είχαν διατεθεί προηγουμένως — και υψηλότερη από τα 1.607 δολάρια που ήταν η ανώτατη τιμή για τον τελικό του 2022 στο Κατάρ. Μα ακόμη και αυτή η τιμή μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία σε σύγκριση με τις τιμές στον ιστότοπο μεταπώλησης της FIFA. Ένας πωλητής έθεσε προς πώληση τον Απρίλιο τέσσερα εισιτήρια για τον τελικό της 19ης Ιουλίου, με την τιμή του καθενός να αγγίζει τα 2,3 εκατ., ενώ τα φθηνότερα εισιτήρια για τον τελικό κοστίζουν πλέον περίπου 11.000 δολάρια στην αγορά μεταπώλησης. (Η FIFA εισπράττει προμήθεια 15% από τον αγοραστή για κάθε εισιτήριο που πωλείται στον ιστότοπό της, και επιπλέον 15% προμήθεια από τον πωλητή.)

Εκτός από τα κανονικά εισιτήρια, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας On Location προσφέρει θέσεις στα γήπεδα του Μουντιάλ που οι τιμές τους ξεκινούν από το 1 εκατ. δολάρια για μια ομάδα 12 ατόμων, ενώ η τιμή για μια σουίτα χωρητικότητας 24 ατόμων ξεκινά από το 1,44 εκατ. δολάρια. Η ευκαιρία για να βρεθεί κάποιος στον αγωνιστικό χώρο κατά την απονομή του τροπαίου στοιχίζει 600.000 δολάρια το άτομο.

Εκτός από τα εισιτήρια, οι φίλαθλοι πρέπει να πληρώσουν για στάθμευση (σύμφωνα με πληροφορίες έως και 300 δολάρια ανά αγώνα στο Λος Άντζελες), για κατάλυμα (περίπου 50% πιο ακριβά τα ξενοδοχεία τις ημέρες των αγώνων), για αναψυκτικά και σνακ (με τη μπύρα σε ορισμένους χώρους να κοστίζει 20 δολάρια και παραπάνω) καθώς και για τις δημόσιες συγκοινωνίες (98 δολάρια για ένα εισιτήριο τρένου μετ’ επιστροφής από το Penn Station της Νέας Υόρκης προς το γήπεδο στο Νιου Τζέρσεϊ). Οι φίλαθλοι με αντίτιμο 79 δολάρια —συν φόρους— μπορούν να δουν τα ονόματά τους να εμφανίζονται στις οθόνες του γηπέδου μέσω του προγράμματος “Super Shoutout” της FIFA. Οι εξωφρενικά υψηλές τιμές για τα εισιτήρια είχαν ως αποτέλεσμα σε ορισμένους αγώνες της φάσης των ομίλων τα γήπεδα να είναι πιο άδεια από ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία προσέλευσης.

713.000 δολάρια

Τόσο αξίζει το χρυσό βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η LSEG εξηγεί ότι η άνοδος της τιμής του πολύτιμου μετάλλου σημαίνει ότι το χρυσό τρόπαιο 18 καρατίων και βάρους 5 κιλών αξίζει 2,5x περισσότερο σε σύγκριση με το τρόπαιο του 2022.

18 εκατ.

Αυτή ήταν η μέση τηλεθέαση του δικτύου Fox στη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Παραγουάης στο εναρκτήριο παιχνίδι τους για τη φάση των Ομίλων.

Πρόκειται για ρεκόρ τηλεθέασης για μια αγγλόφωνη αμερικανική τηλεοπτική μετάδοση αγώνα ποδοσφαίρου. Τα κανάλια Telemundo και Peacock έγραψαν επίσης ιστορία για μια ισπανόφωνη μετάδοση, με συνολική τηλεθέαση 13 εκατομμυρίων για τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης, όπου το Μεξικό αντιμετώπισε τη Νότια Αφρική. Μέχρι τις 21 Ιουνίου, οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαν μέση τηλεθέαση 5,9 εκατ. θεατών στο Fox και 5,5 εκατ. στο Telemundo, υπερδιπλασιάζοντας τα νούμερα σε σύγκριση με το Μουντιάλ του 2022, αν και οι αριθμοί ενδέχεται να είναι κάπως φουσκωμένοι λόγω αλλαγών στη μεθοδολογία μέτρησης της Nielsen. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τηλεθέαση και στους 104 αγώνες του τουρνουά αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισ. που καταγράφηκαν στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν περίπου 1,5 δισ. τηλεθεατές παρακολούθησαν τον τελικό στο Κατάρ, ενώ ο φετινός τελικός θα μπορούσε να προσελκύσει έως και το 7% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης, σύμφωνα με την Bank of America.

19 εκατ. δολάρια

Το ποσό που καταβάλλει η MetLife φέτος για τα δικαιώματα ονομασίας του MetLife Stadium, σύμφωνα με εκτίμηση του Forbes.

Ο ασφαλιστικός κολοσσός με έδρα τη Νέα Υόρκη έχει συνάψει 25ετή συμφωνία αξίας άνω των 425 εκατ. δολαρίων με το γήπεδο των New York Giants και των Jets του NFL, το οποίο θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου. Ωστόσο, η FIFA απαίτησε από τα στάδια να αφαιρέσουν ή να καλύψουν με φυσικό τρόπο τις υφιστάμενες επιγραφές των χορηγών τους για το καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι το MetLife Stadium μετονομάστηκε σε New York New Jersey Stadium. (Η μόνη εξαίρεση αποτελεί το τεράστιο λογότυπο της Mercedes-Benz στην οροφή του σταδίου στην Ατλάντα, το οποίο δεν μπορούσε να καλυφθεί χωρίς τον κίνδυνο να προκληθεί ζημιά στο κτίριο.) Η οδηγία της FIFA οδήγησε σε μια διαφημιστική κίνηση από την Levi’s — η οποία άλλαξε το λογότυπό της στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ταιριάζει με το λευκό κάλυμμα που κάλυπτε την πινακίδα της στο στάδιο της Σάντα Κλάρα, στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το Athletic, πάντως, οι πόλεις που φιλοξενούν αγώνες της διοργάνωσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα ονόματα των χορηγούμενων εγκαταστάσεων στις πινακίδες οδικής σήμανσης ή στα δελτία τύπου.

50 εκατ. δολάρια

Το χρηματικό έπαθλο που θα πάρει η Εθνική Ομάδα που θα κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και οι 32 ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των νοκ-άουτ θα λάβουν τουλάχιστον 11 εκατ. δολάρια, ενώ οι 16 που δεν κατάφεραν να προχωρήσουν πέρα από τη φάση των ομίλων θα εισπράξουν ούτως ή άλλως 10 εκατ. δολάρια έκαστη. Αν συνυπολογιστούν τα χρήματα που διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας, αποστολής και έκδοσης εισιτηρίων των ομάδων, το συνολικό χρηματικό έπαθλο της FIFA ανέρχεται σε 871 εκατ. δολάρια, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 440 εκατ. δολάρια που ήταν το χρηματικό έπαθλο για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Τα χρήματα καταβάλλονται στις εθνικές ομοσπονδίες και όχι απευθείας στους παίκτες.

57,8 εκατ. δολάρια

Τα φορολογικά έσοδα που, σύμφωνα με πληροφορίες, η Φλόριντα, η Τζόρτζια και το Μιζούρι θα χάσουν από τις πωλήσεις εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι υπολογισμοί των τριών πολιτειών σχετικά με τις φοροαπαλλαγές τους εκτιμούσαν τα χαμένα έσοδα σε συνολικά 40,2 εκατ. δολάρια, αλλά η ανάλυση του Athletic διαπίστωσε ότι είχαν υποτιμήσει τον αντίκτυπο των απαλλαγών για τους αγώνες στο Μαϊάμι, την Ατλάντα και το Κάνσας Σίτι. Οι πολιτείες και οι πόλεις έκαναν τις παραχωρήσεις αυτές το 2022 στο πλαίσιο των υποψηφιοτήτων τους για να επιλεγούν από τη FIFA ως διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

221 εκατ. δολάρια

Το ποσό που διένειμε η FEMA (Federal Emergency Management Agency – Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης) στις πόλεις και τις πολιτείες των ΗΠΑ που φιλοξενούν αγώνες και προπονητικά κέντρα, με σκοπό την προστασία από απειλές drones.

Κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της διοργάνωσης, πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) και οι συνεργάτες τους κατάσχεσαν περισσότερα από 300 drones κοντά σε γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με την υπηρεσία. (Τις ημέρες των αγώνων, απαγορεύεται η παρουσία drones σε ακτίνα τριών ναυτικών μιλίων από τα γήπεδα, ενώ οι χειριστές που παραβιάζουν τους κανόνες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις και πρόστιμα έως και 100.000 δολάρια.) Η FEMA, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, διέθεσε επίσης 625 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και της κυβερνοασφάλειας στις πόλεις που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

250 εκατ. δολάρια

Το ελάχιστο ποσό που αναμένεται να αποκομίσει η Fox Sports από τις διαφημίσεις που θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια των “διαλειμμάτων ενυδάτωσης” στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κάθε αγώνας στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει δύο διαλείμματα τριών λεπτών, τα οποία φαινομενικά έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους παίκτες κάποια ανακούφιση από τη ζέστη του καλοκαιριού, αλλά οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν εκμεταλλευτεί αυτόν τον χρόνο. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, τα διαφημιστικά σποτ διάρκειας 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια των αγώνων κοστίζουν γενικά μεταξύ 200.000 και 750.000 δολαρίων, πράγμα που σημαίνει ότι τα 624 λεπτά διαλειμμάτων ενυδάτωσης στα 104 παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 θα μπορούσαν να αποφέρουν περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια. Αυτό το ποσό από μόνο του θα ήταν μεγαλύτερο από τα 485 εκατ. δολάρια που, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέβαλε η Fox για τα δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ.

250 εκατ. δολάρια

Το ποσό που δίνει η FIFA στους συλλόγους των οποίων οι παίκτες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι πληρωμές —που καλύπτουν τουλάχιστον 5.000 δολάρια ανά παίκτη ανά μέρα— αποτελούν μέρος του Προγράμματος Παροχών Συλλόγων της FIFA, το οποίο έδωσε άλλα 100 εκατ. δολάρια σε επαγγελματικές ομάδες των οποίων οι παίκτες συμμετείχαν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

3,8 δισ. δολάρια

Ο προϋπολογισμός της FIFA για αυτό το Μουντιάλ.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 1,1 δισ. δολάρια για τα λειτουργικά έξοδα της FIFA, για παράδειγμα: 159 εκατ. δολάρια για τις μεταφορές και 23 εκατ. δολάρια για τις υπηρεσίες των διαιτητών. Το νούμερο αυτό όμως δεν περιλαμβάνει τα έξοδα που αναλαμβάνουν οι τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, με το Athletic να αναφέρει ότι κάθε πόλη-οικοδέσποινα της διοργάνωσης ξόδεψε πάνω από 100 εκατ. δολάρια για να φιλοξενήσει αγώνες. Το Κάνσας Σίτι, για παράδειγμα, διέθεσε 25,8 εκατ. δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για την κατασκευή μιας προσωρινής φυλακής προκειμένου να αντιμετωπίσει τους ταραξίες επισκέπτες — η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως.

5,4 δισ. δολάρια

Ο τζίρος των στοιχημάτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις πλατφόρμες Kalshi και Polymarket κατά την πρώτη εβδομάδα της διοργάνωσης.

Ο όγκος συναλλαγών της Kalshi, που ανήλθε σε 2,9 δισ. δολάρια εκείνη την εβδομάδα, ξεπέρασε το ποσό που στοιχηματίστηκε στο “March Madness” και στο Champions League, σύμφωνα με το Fortune, ενώ το συνολικό ποσό μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας της διοργάνωσης πλησίαζε τα 10 δισ. δολάρια. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, η εταιρεία ερευνών Eilers & Krejcik Gaming προέβλεψε ότι θα στοιχηματιζόταν το ποσό των 4,4 δισ. δολαρίων σε διαδικτυακούς στοιχηματικούς ιστότοπους στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ποσό αυξημένο σε σύγκριση με τα 1,8 δισ. δολάρια του 2022.

13 δισ. δολάρια

Τα έσοδα που η FIFA αναμένει να αποκομίσει στο τέλος της 4ετίας από το προηγούμενο Μουντιάλ μέχρι τον τελικό της 19ης Ιουλίου.

Από το ποσό αυτό, περίπου 9 δισ. δολάρια είναι έσοδα του 2026, συμπεριλαμβανομένων 3,9 δισ. δολαρίων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και πάνω από 3 δισ. δολάρια από δικαιώματα φιλοξενίας και πωλήσεις εισιτηρίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού για το 2024. Συγκριτικά, ο τετραετής κύκλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ απέφερε έσοδα-ρεκόρ ύψους 7,6 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη FIFA, ενώ η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) είχε εμπορικά έσοδα ύψους 4,4 δισ. δολαρίων το 2024, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.