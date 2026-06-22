Υπόθεση μέθης, επίθεσης και δημόσιας εξύβρισης αστυνομικού διερευνά η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά τη σύλληψη 40χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9:40 το πρωί λήφθηκε πληροφορία για γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης στη μέση δρόμου.

Μέλη περιπόλου μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν την 40χρονη να κάθεται στο πεζοδρόμιο, με τα πόδια στο οδόστρωμα και με εμφανή σημάδια μέθης. Όπως αναφέρεται, η γυναίκα δεν φαινόταν να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της και οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό για εξακρίβωση των στοιχείων της.

Στη συνέχεια, στον αστυνομικό σταθμό, η 40χρονη φέρεται να άρχισε να φωνάζει και να εξυβρίζει μέλη της Αστυνομίας στα αγγλικά. Κατά την προσπάθεια να ηρεμήσει, φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό, σπρώχνοντάς τον και δαγκώνοντάς τον στο χέρι.

Η 40χρονη συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Ο αστυνομικός εξετάστηκε από ιατρό και δεν φέρει σοβαρά τραύματα.