Το Τμήμα Δασών απευθύνει προειδοποίηση προς το κοινό για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την κατασκήνωση στη φύση, επισημαίνοντας τόσο τις πιθανές επιπτώσεις σε ευαίσθητους οικοτόπους όσο και το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί το κοινό να κατασκηνώνει αποκλειστικά σε εγκεκριμένους και οργανωμένους κατασκηνωτικούς χώρους.

Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η αυθαίρετη κατασκήνωση σε περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, η ανεξέλεγκτη ανθρώπινη παρουσία, η απόρριψη απορριμμάτων και αποβλήτων, καθώς και άλλες παρεμβάσεις, επιβαρύνουν τους ευαίσθητους οικοτόπους, διαταράσσουν την άγρια ζωή και υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον.

«Ιδιαίτερα σοβαρός είναι και ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από το άναμμα φωτιάς, το οποίο απαγορεύεται αυστηρά εκτός των ειδικά διαμορφωμένων χώρων σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους», προσθέτει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζει, επίσης, «ότι η αυθαίρετη κατασκήνωση και το άναμμα φωτιάς κατά παράβαση της νομοθεσίας αποτελούν αδικήματα που επισύρουν αυστηρές ποινές, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο» και ότι «το Τμήμα Δασών, σε συνεργασία με την Αστυνομία, την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, τον Δήμο Ακάμα και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους και να εφαρμόζει τη νομοθεσία όπου διαπιστώνονται παραβάσεις».

ΚΥΠΕ