Τα πρώτα βαρέα οχήματα και βυτιοφόρα έχουν ήδη πάρει θέσεις μάχης σε στρατηγικά σημεία της επαρχίας Λεμεσού, και συγκεκριμένα στις κοινότητες Βατί και Κυβίδες, σηματοδοτώντας την έμπρακτη εφαρμογή του σχεδιασμού για την προστασία των κοινοτήτων της υπαίθρου.

Το συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2026, αφορά την εκμίσθωση και τοποθέτηση συνολικά 12 προωθητών γαιών και 8 βυτιοφόρων οχημάτων σε κατάσταση επιφυλακής.

Το συνολικό κόστος για τη συγκεκριμένη δράση ανέρχεται στα €1,2 εκατ. και είναι στο πλαίσιο της υλοποίησης μέτρων για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της πρόληψης έναντι των αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου.

Τα οχήματα αυτά έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σε καθορισμένα σημεία των Επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Η επιλογή των τοποθεσιών, όπως στην περίπτωση του Βατίου και των Κυβίδων, έγινε κατόπιν λεπτομερούς ανάλυσης κινδύνου και επιχειρησιακής αξιολόγησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Στόχος είναι η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τα οχήματα να παραμένουν σταθερά στα σημεία αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, δηλαδή από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται ήδη από το Τμήμα Δασών, το οποίο έχει τοποθετήσει οχήματα σε περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του, με θετική συμβολή στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κατάσβεση των πυρκαγιών.

Επομένως, τα σημεία αυτά είναι διαφορετικά από εκείνα στα οποία επιχειρεί ήδη το Τμήμα Δασών με δικά του οχήματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κάλυψη πολύ μεγαλύτερης γεωγραφικής έκτασης στην ύπαιθρο και ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα των αρμόδιων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις και για τα υπόλοιπα οχήματα, ώστε να ολοκληρωθεί η τοποθέτησή τους στις προκαθορισμένες ζώνες.

Η τοποθέτηση των προωθητών και των βυτιοφόρων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, ολιστικού σχεδιασμού της κυβέρνησης. Όπως είχε δηλώσει ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο, εγκρίθηκε ένα συνολικό κονδύλι ύψους €4,16 εκατ. για την εφαρμογή σειράς καθοριστικών μέτρων.

«Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της προσπάθειας για κατάλληλη προετοιμασία και πρόληψη για αντιμετώπιση αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου», είχε επισημάνει ο κ. Ιωάννου, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης κινητοποίησης τόσο των κρατικών υπηρεσιών όσο και των ίδιων των κοινοτήτων, σε συνδυασμό και με τον διορισμό Εθνικού Συντονιστή για τις πυρκαγιές.

Πέραν της εκμίσθωσης των οχημάτων, το κονδύλι των €4,16 εκατ. καλύπτει δύο ακόμη σημαντικούς πυλώνες:

Παραχώρηση €1,96 εκατ. σε συμπλέγματα ή σε κοινοτικά συμβούλια για τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένης γεωργικής γης και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των κοινοτήτων. Η ακτίνα των καθαρισμών καθορίστηκε κατόπιν επιτόπιων επισκέψεων και υποδείξεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, οι Επαρχιακές Διοικήσεις έχουν λάβει οδηγίες για τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι απαραίτητοι καθαρισμοί εντός και πέριξ των οικιστικών ζωνών έχουν ολοκληρωθεί.

Επιχορηγούνται κοινοτικά συμβούλια με συνολικό ποσό €1 εκατ. για την αγορά μονοκάμπινων πυροσβεστικών οχημάτων με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης. Προτεραιότητα δίνεται σε κοινότητες που γειτνιάζουν με δάση ή σε συμπλέγματα με ελλιπή πυροσβεστικό εξοπλισμό. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό κρατικής επιχορήγησης για την αγορά αυτών των οχημάτων έχει αυξηθεί από το 50% στο 80%, ένα μέτρο που απέδωσε καρπούς, καθώς από την εφαρμογή του (Μάιος 2025) εγκρίθηκαν 32 πρόσθετα αιτήματα κοινοτήτων, με τη συνολική χορηγία να αγγίζει τα €1,28 εκατ.