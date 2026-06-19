Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα σε γκαράζ οικίας στα Λειβάδια Λάρνακας, με τις φλόγες να επεκτείνονται και στο ισόγειο της κατοικίας.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις.

Η ιδιοκτήτρια της οικίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, λόγω εισπνοής καπνού.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από τεχνική βλάβη σε μετασχηματιστή φωτοβολταϊκών, ο οποίος ήταν τοποθετημένος στο γκαράζ.

Η σκηνή αποκλείστηκε, ενώ στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο της ΑΗΚ.