Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων, για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου, μαχαιροφορίας και παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 407 οχήματα και ελέγχθηκαν 518 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 47 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 234 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 98 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 71 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους τρείς οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκε επίσης ένας έλεγχος ναρκοτέστ με μία θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκε ένα όχημα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.