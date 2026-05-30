Μάτια από αέρος μέσω εθελοντών αποκτά η Πυροσβεστική που επιστρατεύει drones για εντοπισμό έγκαιρα μιας πυρκαγιάς, ενώ και η τεχνολογία μέσω τεχνητής νοημοσύνης ρίχνεται στη μάχη για την πρόληψη μιας καταστροφής.

Εντοπίσαμε, χθες Παρασκευή, στις Βρυξέλλες τον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Εθνικό Συντονιστή για τις πυρκαγιές Νίκο Λογγίνο, να συνομιλεί με τους υπεύθυνους του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας για το τι βοήθεια μπορεί να σταλεί σε περίπτωση μεγάλου επεισοδίου πυρκαγιάς στην Κύπρο. «Ήθελα να μιλήσω μαζί τους, να τους δω από κοντά και να γνωρίζω από πρώτο χέρι τι βοήθεια μπορεί να περιμένουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς», δηλώνει στον «Φ».

Οι ενέργειες για την πρόληψη πυρκαγιών, όπως αναφέρει, άρχισαν από τον Μάρτιο με την κινητοποίηση των κοινοτήτων και όλων των συναρμόδιων Τμημάτων. Ήδη, έχουν κινητοποιηθεί οι ομάδες με τα drones της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχει ετοιμαστεί πρωτόκολλο το οποίο θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία, ώστε να εμπλακούν στις περιπολίες εκτός από την Πυροσβεστική και το Τμήμα Δασών και οργανισμοί κρατικοί ή ιδιωτικοί, για να βοηθήσουν με τα συστήματα που διαθέτουν, ώστε να περιπολούνται από αέρος κρίσιμες περιοχές που επανειλημμένα παρατηρούνται πυρκαγιές ιδιαίτερα της Λεμεσού και Πάφου. Ήδη, κάποιοι έχουν επιδείξει ενδιαφέρον και όσοι εμπλακούν θα υποβάλουν αίτηση, θα έχουν ασφάλεια και άδεια πλοήγησης.

«Σε μια άλλη ενέργεια», σημείωσε ο κ. Λογγίνος, «έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε περιοχές της υπαίθρου που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της που θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνες από πλευράς πυρκαγιά. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, ζητήσαμε προσφορές και θα έχουμε 12 καδενοφόρα οχήματα φορτωμένα σε φορτηγά τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία που θα φέρουν GPS, ώστε όταν ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά να μεταφέρονται επί τόπου, αφού μπορούν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. Την ίδια ώρα, 400 εθελοντές που στελεχώνουν 11 ομάδες πέρασαν από μαθήματα ώστε όταν ξεσπάσει ένα επεισόδιο θα τους αποστέλλεται μήνυμα, μας απαντούν αν είναι διαθέσιμοι και που βρίσκονται ώστε να τους δίνονται οδηγίες για το που να κατευθυνθούν».

Ένα σημαντικό όπλο για καλύτερο συντονισμό είναι και η πρόσφατη λειτουργία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) μέσω του οποίου αν ο πολίτης δει καπνό και τηλεφωνήσει στο 112, τότε θα του αποστέλλεται ένα link στο κινητό και έτσι η Πυροσβεστική θα έχει ζωντανά εικόνα της πυρκαγιάς ώστε να ανταποκριθούν και οι ανάλογες δυνάμεις πυρόσβεσης. Μέχρι σήμερα έπρεπε να πάει στη σκηνή το πρώτο όχημα να δει την κατάσταση και μετά να σταλούν άλλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος. Σε μια άλλη προσπάθεια για να περιοριστεί ο κίνδυνος να ξεσπάσει μια πυρκαγιά όπως πέρσι στην περιοχή της ορεινής Λεμεσού, έχει δοθεί οικονομική βοήθεια στις κοινότητες «υψηλού κινδύνου» ώστε να προχωρήσουν στο καθάρισμα των ξηρών χόρτων από οικόπεδα και πλησίον δρόμων. «Η πρόληψη, σύμφωνα και με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, είναι πλέον ο τομέας που θα δίνεται προτεραιότητα, γιατί ως τώρα δίνονταν εκατομμύρια στον επιχειρησιακό τομέα και αφηνόταν η πρόληψη σε δεύτερη μοίρα», τονίζει ο Αρχιπύραρχος. Κατά τον ίδιο, αν σπάσει η αλυσίδα όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, τότε θα χαθεί και η συνολική προσπάθεια που γίνεται.

Όσον αφορά για το τι αναμένεται τη φετινή χρονιά, ο Εθνικός Συντονιστής για τις πυρκαγιές εκτιμά ότι φέτος ο καιρός ήταν ως τώρα ευνοϊκός, δεν είχαμε τις υψηλές θερμοκρασίες από νωρίς και οι βροχές που πέφτουν ακόμα είναι βοηθητικές. «Να σημειώσω, επίσης, ότι για πρώτη φορά πήραμε τα δεδομένα από το Τμήμα Μετεωρολογίας όπου σε χάρτες θα φαίνονται οι άνεμοι, η θερμοκρασία και η υγρασία ανά περιοχή και κάθε δύο λεπτά θα δίνονται νέα δεδομένα. Εκτιμάται ότι φέτος θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, βλέπουμε τι γίνεται στην κεντρική Ευρώπη με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και παίρνουμε τα μέτρα μας. Πανέτοιμοι δεν μπορεί να πει κανένας ότι θα είμαστε, δεν τα βάζεις με τη φύση. Πέρσι στην Ισπανία είχε 120 αεροπλάνα στον ουρανό και είχαμε φωτιές για τρεις εβδομάδες. Στη Γαλλία κάηκε έκταση ίσαμε το Παρίσι γιατί έχουμε ακραίες καταστάσεις πλέον», παρατηρεί ο κ. Λογγίνος.

Ανίχνευση πυρκαγιάς μέσω AI

«Φέτος έχουμε 13 πτητικά μέσα και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω το ΥΠΑΜ και την ΕΦ για τη διαχείριση των μέσων αυτών. Ένα από τα 13 μέσα είναι καινούργιο απόκτημα της Δημοκρατίας και αναμένεται σε ένα χρόνο να αποκτηθούν άλλα τρία με προοπτική να αγοραστούν άλλα πέντε. Δεν σας κρύβω ότι έχει υποβληθεί εισήγηση στον υπουργό Εσωτερικών να συσταθεί επιτροπή για να καταθέσει μέτρα όσον αφορά στην πρόληψη των πυρκαγιών».

Παράλληλα, τονίζει, έχει κατακυρωθεί η προσφορά για την εγκατάσταση 13 σημείων ανίχνευσης πυρκαγιάς μέσω ΑΙ σε βιομηχανικές περιοχές και αυτό θα γίνει και για την κάλυψη μεγάλου μέρους της υπαίθρου, ώστε όταν ξεσπάσει φωτιά να χτυπά συναγερμός και να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.