Θετικά αλλά και αρνητικά ζητήματα προέκυψαν από τη σημερινή πρώτη σύσκεψη για τον συντονισμό όλων των αρμοδίων υπηρεσιών στο θέμα της πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών υπαίθρου και δασών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λακατάμεια.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος στο πλαίσιο του πρόσφατου διορισμού του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως Εθνικού Συντονιστή Πυρκαγιών και στην οποία συμμετείχαν οι προϊστάμενοι όλων των αρμόδιων κρατικών τμημάτων και Υπηρεσιών. Όπως εξήγησε στο philenews ο κ. Λογγίνος, ο Εθνικός Μηχανισμός για τις πυρκαγιές θα ενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται ότι μια πυρκαγιά τείνει να εξελιχθεί σε κρίση ή αν ήδη ένα περιστατικό έχει ξεφύγει του ελέγχου.

Όπως ανέφερε ο Εθνικός Συντονιστής, θα κινητοποιείται ο μηχανισμός και ο ίδιος μαζί με εκπροσώπους όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών θα συνέρχεται στο ΚΣΕΔ για σκοπούς συντονισμού τόσο των επίγειων δυνάμεων όσο και των εναέριων. Στην περίπτωση που μια πυρκαγιά έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου και θα χρειαστεί να έρθουν μέσα από το εξωτερικό, τότε θα συνέρχεται η Διυπουργική Επιτροπή.

Κατά τη σύσκεψη εκφράστηκε η ετοιμότητα απ’ όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, ωστόσο, διαφάνηκαν ορισμένα κενά που φαίνεται να μην έχουν διορθωθεί μετά και την περσινή φονική πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πολιτική Άμυνα φαίνεται να μην είναι έτοιμη σε σχέση με τις εκκενώσεις περιοχών, του τρόπου που θα γίνονται και την ενημέρωση των πολιτών, γι’ αυτό και κάποια στιγμή, όπως μας αναφέρθηκε από παριστάμενους, η συζήτηση διεξήχθη σε έντονο ύφος.

Κατά την πρώτη συντονιστική συνάντηση, αποφασίστηκε όπως όλες οι υπηρεσίες επανεξετάσουν τους σχεδιασμούς τους και προβούν άμεσα σε διορθώσεις κενών, ενώ ως μέτρο έγκαιρης παρέμβασης, θα είναι η καθημερινή επαφή με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, ώστε όταν προβλέπονται ακραίες θερμοκρασίες, να καλούνται όλοι σε σύσκεψη για να τίθενται σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση της κατάστασης.

11 πτητικά μέσα την 1η Μαΐου

Στο μεταξύ, κατά τη σημερινή σύσκεψη, εκπρόσωπος της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης της Εθνικής Φρουράς ενημέρωσε πως σύντομα υπογράφεται συμφωνία-γέφυρα με εταιρεία για την προμήθεια με μίσθωση τεσσάρων πυροσβεστικών ελικοπτέρων και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι την 1η Μαΐου η Κύπρος θα διαθέτει 11 πτητικά μέσα.

Στο μεταξύ, όπως μας ανέφερε ο κ. Λογγίνος, πυροσβέστες πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες επαφές με κοινοτάρχες ορεινών περιοχών, όπου τους δίνονται οδηγίες για να προβούν σε ενέργειες ώστε να μην έχουμε τα περσινά θλιβερά γεγονότα. Μεταξύ άλλων, τους ζητείται να ξαναδούν τις αντιπυρικές ζώνες γύρω από τις κοινότητες, να καθαρίσουν τα ακατοίκητα σπίτια, να ελέγξουν τα υδροστόμια και να δώσουν κατάλογο με άτομα που σχετίζονται με εμπρησμούς. Μέχρι στιγμής έχει ενημερωθεί το 25% των κοινοτήτων.