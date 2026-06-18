Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένη οικία πλησίον του Λιμανιού Λάρνακας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε μέρος του περιεχομένου της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 04:40. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 05:26.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές έπιπλα και σωροί από άχρηστα υλικά που βρίσκονταν εντός της οικίας.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς θα ακολουθήσει διερεύνηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.