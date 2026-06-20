Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026 και ώρα 13:20 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία “Μελίσσια”, της κοινότητας Καλού Χωριού, της επαρχίας Λάρνακας.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο στις 13:50 αφού έκαψε έκταση 2 δεκαρίων, από ξηρά χόρτα και σκουπίδια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Της προσπάθειας κατάσβεσης συνέδραμαν και 2 εθελοντές με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα.

Στην περιοχή της πυρκαγιάς παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις του Τμήματος Δασών για τυχόν αναζωπύρωση.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από κάψιμο σκουπιδιών σε παράνομο σκυβαλότοπο.

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