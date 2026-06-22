Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να υποβάλλεται σε επιθεωρήσεις για τα οπλικά συστήματα που διαθέτει. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι επιθεωρήσεις αυτές θα διασφαλίσουν την «πυρηνική του ειλικρίνεια» στο μέλλον.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος τονίζει ότι «όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε επιθεωρήσεις μειζόνων οπλικών συστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η “πυρηνική ειλικρίνεια” για πολλά χρόνια στο μέλλον».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποτίμησε θετικά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών με το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, κάνοντας λόγο για ουσιαστική πρόοδο και εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ανακοίνωσε επίσης ότι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) αναμένεται να επιστρέψουν στο Ιράν, προκειμένου να επαληθεύσουν την εφαρμογή των όρων της προκαταρκτικής συμφωνίας.

protothema.gr