Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Χριστοδουλίδης, έδωσε συνέντευξη στον εκλεκτό συνάδελφο, Θανάση Φωτίου, της «Καθημερινής» Κύπρου (14/6/2026).

Ρωτήθηκε για το Κυπριακό και υποστήριξε ότι «η Τουρκία δεν θα προχωρήσει σε επίλυσή του αν δεν νιώσει ότι θα έχει οφέλη από τη λύση», που ενδέχεται να της παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού προηγηθούν δικές της υποχωρήσεις.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης επισήμανε: «Το κλειδί αυτής της προσπάθειας είναι οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κυπριακό», και «η ανάγκη να διασφαλιστούν αποτελεί και δική μας πάγια θέση, αλλά και ένα από τα τέσσερα σημεία» του κατοχικού εγκαθέτου. «Άρα, ας κρατήσουμε σε σχέση με το πλαίσιο ότι οι συγκλίσεις αποτελούν την κοινή προσέγγιση».

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η νέα προσπάθεια αναφέρεται στην ουσία του Κυπριακού, στα μεγάλα κεφάλαια, στα οποία δεν μπορεί να υπάρξει εποικοδομητική ασάφεια.

«Στο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, για παράδειγμα, είτε η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει εγγυητικά δικαιώματα στην Κύπρο είτε δεν θα έχει. Δεν υπάρχει μέση οδός ή εποικοδομητική ασάφεια. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια διαδικασία, ούτε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα εμπεριέχει την παραμικρή ασάφεια», είπε.

Πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται να επιτρέψω να μου επιβληθεί κανένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν θεωρώ ικανοποιητικό για τον κυπριακό λαό», είπε. Ο Ν. Χριστοδουλίδης πρέπει, επιτέλους, να αποφασίσει:

Πότε θα λέει την αλήθεια στους πολίτες στο πλαίσιο της θορυβώδους εξαγγελίας του για διαφάνεια και πότε θα τους εμπαίζει χοντρά. Πότε θα μιλά σοβαρά και πότε θα χτίζει την εικόνα του με στόχο το 2028.

Ενώ φαίνεται να απορρίπτει την αγγλικής, Χανεϊκής υποβολής και ελληνικής κατάποσης, «εποικοδομητική ασάφεια», ταυτόχρονα επιμένει να την υιοθετεί. Ερώτηση:

Γιατί δεν λέγει ξεκάθαρα ότι δεν δεχόμαστε εγγυήσεις και δεν αναγνωρίζουμε εγγυητικά δικαιώματα στην κατοχική Τουρκία, αλλά τα μασά; Τι είναι αυτοί οι πολιτικοί δικολαβισμοί και οι αμφισημίες;

Αλλ’ υπάρχει εξήγηση. Στις 21/7/2017, και αρκετές ημέρες μετά το Crans Montana, μιλώντας στο ραδιόφωνο Super Spor FM, ο Ν. Χριστοδουλίδης είπε:

«Δεν είναι θέση μας μηδέν στρατεύματα από την πρώτη μέρα. Αυτό είναι ανέφικτο και συμφωνεί και η Ελλάδα». «Η θέση μας είναι κατάργηση της συνθήκης εγγύησης και των παρεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα και χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων».

Η φιλοκυβερνητική «Αλήθεια», στην πρώτη σελίδα της (22/7/2017), τιτλοφόρησε: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Ν. Χριστοδουλίδης, ξεκαθαρίζει με πάσα σαφήνεια: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΗ ΜΑΣ το μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις».

Κατά την προεκλογική εκστρατεία το 2022, ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ ΔΗΚΟ, ΑΚΕΛ και Μαυρογιάννη (υποστηριζομένου από το ΑΚΕΛ) για το ποιος είπε «μηδέν εγγυήσεις, μηδέν στρατεύματα» στις συνομιλίες στο Crans Montana.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην ΚΕ του ΔΗΚΟ (26/6/2022) για την υποστήριξη της υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη, επισήμανε πως ο Έλληνας ΥπΕξ, Ν. Κοτζιάς και ο Ν. Χριστοδουλίδης υποστήριξαν «σθεναρά» τη θέση «μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις».

Το ΑΚΕΛ ισχυρίστηκε ότι ο Μαυρογιάννης υποστήριξε την πιο πάνω θέση και όχι οι Κοτζιάς-Χριστοδουλίδης. Ερωτηθείς ο Μαυρογιάννης απάντησε: «Σίγουρα εγώ ήμουν αυτός που πάλεψε περισσότερο απ’ όλους για μηδέν στρατεύματα και μηδέν εγγυήσεις και το ξέρει ο κόσμος όλος».

Σε συνέντευξή του στη Cyprus Times (14/8/2022), ο Ν. Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε και για όσα διαμείφθηκαν στο Crans Montana. Είπε:

«Η αναφορά στο πλαίσιο Γκουτέρες για κατάργηση του επεμβατικού δικαιώματος των εγγυητριών δυνάμεων αποτελεί δραστική προσθήκη στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε, γιατί απαντά σε μια μεγάλη, δικαιολογημένα, ανησυχία των Ελληνοκυπρίων που άπτεται του θέματος της ασφάλειας. Η κατάργηση του αναχρονιστικού δικαιώματος επέμβασης, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αλλά πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, αποτελεί για εμένα κορυφαία προτεραιότητα».

Ώστε, λοιπόν, «σταδιακή αλλά πλήρης αποχώρηση». Όχι αμέσως, αλλά «σταδιακά» και με «χρονοδιάγραμμα». Αυτή είναι η θέση Χριστοδουλίδη όπως την διατύπωσε και το 2017.

Σήμερα, γιατί δεν το γυρίζει η γλώσσα του να πει ντόμπρα και ξεκάθαρα: Απαιτούμε ο Αττίλας να ξεκουμπιστεί και τα δήθεν εγγυητικά, επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας αναιρούνται και καταργούνται οριστικά και αμετάκλητα;

Η «σταδιακή μείωση» του Αττίλα είναι τουρκική θέση! Ο εκλεκτός συνάδελφος, Κ. Βενιζέλος, σε ανάλυσή του (15/8/2018) αναφέρθηκε σε επιστολή του Πρωθυπουργού της εισβολής, Ετζεβίτ, προς τον Κίσινγκερ (23/10/1974), στην οποία γινόταν αναφορά:

«Για μέτρα που θα οδηγήσουν στην έγκαιρη και σταδιακή μείωση του αριθμού των ενόπλων δυνάμεων κ.λπ. στην Κυπριακή Δημοκρατία». Αφού η μερική ή σταδιακή μείωση των κατοχικών δυνάμεων είναι τουρκική θέση, τι εμποδίζει τον Κύπριο Πρόεδρο, επιτέλους, μια φορά να ξεκαθαρίσει ότι μηδέν στρατός και μηδέν εγγυήσεις από την πρώτη μέρα είναι ανένδοτη, αδιαπραγμάτευτη πολιτική μας;

Η «εποικοδομητική ασάφεια», όμως, επεκτείνεται και στις λεγόμενες συγκλίσεις για τις οποίες προ καιρού ο Ν. Χριστοδουλίδης ζήτησε από τα Ην. Έθνη να τις κωδικοποιήσουν. Πού είναι αυτές; Ποιες είναι; Πού χάθηκαν;

Γιατί κανένας πολιτικός, κανένα κόμμα και ειδικά οι πολίτες δεν έχουν ιδέα ποιες είναι αυτές οι συγκλίσεις; Και το εξοργιστικό: Ενώ υπάρχει παχυλή άγνοια για το περιεχόμενο και τις πρόνοιες αυτών των συγκλίσεων, ο Πρόεδρος τις επικαλείται για νέο σχέδιο στο Κυπριακό.

Να εννοήσουμε ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης και τις γνωρίζει και τις μελέτησε και είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί; Ναι, αλλά, δεν νομίζει ότι οφείλει να κάνει κάτι που περιέργως αποφεύγει;

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ πρώτα τους πολίτες και τα κόμματα με λεπτομέρεια τι είναι και τι προνοούν αυτές οι συγκλίσεις. Πού είναι η διαφάνεια που καθημερινά επικαλείται; Και η κατάληξη της Χριστοδουλίδειας «εποικοδομητικής ασάφειας:

«Η λύση του Κυπριακού δεν θα είναι απολύτως δίκαιη, διότι μια λύση για να είναι απολύτως δίκαιη θα πρέπει να αποκαθιστά την κατάσταση πραγμάτων όπως ήταν προ του 1974».

Τόνισε, όμως, ότι «η λύση πρέπει να είναι λειτουργική και βιώσιμη». Μα, μια λύση που δεν θα είναι «απολύτως δίκαιη» δεν μπορεί και δεν θα είναι ποτέ ούτε βιώσιμη ούτε λειτουργική ούτε θα διαρκέσει, αφού θα παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές, ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο και το Κοινοτικό Κεκτημένο.

Η ηχηρή απάντηση στις πολιτικές ψευδαισθήσεις Χριστοδουλίδη ήρθε ξανά διά στόματος του Τούρκου ΥπΕξ, Φιντάν. Μετά από συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν (15/6/2026), επανέλαβε ότι η «πιο ρεαλιστική λύση» για το Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί.

Ταυτόχρονα επέμενε στην «κυριαρχική ισότητα» και στο «ίσο διεθνές καθεστώς» των Τ/κυπρίων. Τι δεν καταλαβαίνει, επιτέλους, ο Κύπριος Πρόεδρος;

Η Τουρκία απαιτεί κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε διά της τουρκοδιζωνικής είτε διά των δύο κρατών και μετατροπή της σε ελεγχόμενο τουρκικό προτεκτοράτο.

Πώς ο Ν. Χριστοδουλίδης θα αντιμετωπίσει αυτόν τον εφιάλτη; Με κατευνασμό; Με εμμονή στη διζωνική τερατογένεση που είναι η θανατηφόρα μετάλλαξη του Σχεδίου Ανάν;

Με επιστροφή «εκεί που μείναμε» πριν από 9 χρόνια στο Crans Montana; Ξέρει; Ή απλώς περιπαίζει τους πολίτες βολευόμενος πίσω από ατάκες και συνθήματα;