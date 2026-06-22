Με επιστολή την οποία απέστειλε σήμερα, 22 Ιουνίου 2026, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ζητά την άμεση παρέμβασή του για ακύρωση και επανεξέταση της απόφασης για μονάδα αφαλάτωσης, καθώς και τον άμεσο καθορισμό συνάντησης μαζί του.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, μεταφέροντας τη βούληση της τοπικής κοινωνίας, υπογραμμίζει ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις της τελευταίας περιόδου έχουν βελτιώσει αισθητά τα αποθέματα νερού. Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με την κοινότητα, προσφέρει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο ώστε αποφάσεις που λήφθηκαν υπό καθεστώς πίεσης να επανεξεταστούν με νηφαλιότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και με γνώμονα εναλλακτικές επιλογές με μικρότερο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος.

Η κοινότητα στηρίζει την άρνησή της σε συγκεκριμένα επιστημονικά και διαδικαστικά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από προκαταρκτική αξιολόγηση (Μάιος 2026):

• Καταγγέλλεται ότι δεν προηγήθηκε Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που περιόρισε την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για τη διαχείριση της άλμης και τις ενεργειακές απαιτήσεις.

• Βασικά στοιχεία του έργου παραπέμπονται σε μεταγενέστερο στάδιο, εμποδίζοντας την ολοκληρωμένη αξιολόγηση πριν ληφθούν οι αποφάσεις.

• Σύμφωνα με την αξιολόγηση θαλάσσιων επιστημόνων της MER Lab, η περιοχή κρίνεται ακατάλληλη λόγω της άμεσης εγγύτητας ευαίσθητων και οικολογικά κρίσιμων θαλάσσιων οικοτόπων. Η διάνοιξη ορυγμάτων για την εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών και η απόρριψη άλμης αποτελούν άμεση απειλή για τα προστατευόμενα λιβάδια Ποσειδωνίας, τα οποία έχουν εξαιρετικά αργή δυνατότητα ανάκαμψης σε περίπτωση βλάβης.

• Στην περιοχή υπάρχουν τεκμηριωμένα ευρήματα και ενδείξεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Οι βαριές εκσκαφές και οι θαλάσσιες παρεμβάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες ζημιές και στο πολιτιστικό περιβάλλον.

Αμφισβήτηση για τον όρο «κινητή μονάδα»

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα σημεία της επιστολής είναι η πλήρης αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος περί «κινητής» ή «προσωρινής» μονάδας.

Κατά τη δημόσια ενημερωτική συνάντηση της 15ης Ιουνίου 2026 στην κοινότητα, παρουσία της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου και υπηρεσιακών παραγόντων, οι κάτοικοι και το συμβούλιο εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους με τον όρο «κινητή μονάδα αφαλάτωσης».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, ένα έργο με δυναμικότητα 20.000 έως 40.000 κυβικά μέτρα ημερησίως, που απαιτεί κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών, διάνοιξη καναλιών στη θάλασσα και εκτενείς παράκτιες εργασίες, δεν μπορεί να βαφτίζεται «προσωρινό» ή «εύκολα μεταφερόμενο». Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα έργο μεγάλης κλίμακας με μόνιμες και μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ξεκαθαρίζει προς το Προεδρικό ότι η παρούσα χωροθέτηση είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά απορριπτέα. Για τον λόγο αυτό, απευθύνουν έκκληση στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να παρέμβει προσωπικά για την ακύρωση της υφιστάμενης απόφασης.

«Παρακαλούμε όπως μας δοθεί η δυνατότητα συνάντησης μαζί σας το συντομότερο δυνατό και αναμένουμε τον καθορισμό ημερομηνίας», αναφέρεται στην επιστολή που φέρει την υπογραφή του κοινοτάρχη Μαζωτού Γεώργιο Δημητρίου Παφίτη.