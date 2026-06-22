Παλιά του τέχνη κόσκινο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Της ηγεσίας, όχι κατ’ ανάγκη των συνοδοιπόρων του. Ζητούν λέει να γίνει πλήρης ποινική διερεύνηση για το Κράτος Κόζα Νόστρα επί των ημερών τους και… το ταχύτερο.

Έλα όμως που ακούγοντας κάποιους από αυτούς της ηγεσίας προκαλείται η εντύπωση πως αυτό που θέλουν να πουν στην πραγματικότητα είναι «να βγάλετε τον σκασμό μέεεεεεεεχρι -και αν- αποφασίσει το δικαστήριο»; Αλλού αυτά.

Και όταν ευκαιρήσει η κυρία Δημητρίου από τα γυρίσματα για κάποιο επόμενο βίντεο με τον Φειδία, ας μας εξηγήσει: Με όλη την Κύπρο να γνωρίζει λίγες μέρες πριν τις εκλογές ότι το πόρισμα της Αυστραλέζας κυρίας και των υπολοίπων της Αρχής κατά της Διαφθοράς ήταν έτοιμο -και κατ’ ισχυρισμό πολλών, τότε, ήταν καταπελτικό για τον Αναστασιάδη και την παρέα του, εξού και μετατέθηκε η δημοσιοποίησή του μετά τις εκλογές- πώς να εξηγήσουμε την πρόσκληση από την ίδια την πρόεδρο του ΔΗΣΥ του τέως προέδρου σε εμβληματική προεκλογική εκδήλωση του ΔΗΣΥ; Ήταν πλημμελώς ενημερωμένη η κ. Δημητρίου για τα καθέκαστα ή δεν τους έδωσε σημασία, προκειμένου να συσπειρώσει κατά το δυνατό περισσότερους;

Και τώρα, κυρία Δημητρίου, μετά την ανακοίνωση για το πόρισμα (πού είστε να κυκλοφορήσει και αυτούσιο το πόροσμα και να διαβάσουμε τις λεπτομέρειες!), έχετε να πείτε κάτι; Σε εμάς όλους, όχι στον Φειδία. Το ξέρουμε πως πρέπει να γίνει ποινική ανάκριση και ότι υπάρχει τεκμήριο (ποινικής ΚΑΙ ΜΟΝΟ) αθωότητας και άλλα κουφά. Θα τον ξαναπαίρνατε σε εκδήλωση του ΔΗΣΥ για λίγες ακόμα ψήφους, κυρία Δημητρίου ή καταλάβατε ακόμα και εσείς;

ΧΡΥΜΑ