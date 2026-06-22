Η ακραία ζέστη που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει ήδη προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες, ενώ οι κάτοικοι μεγάλων πόλεων αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να δροσιστούν. Στο Παρίσι, οι όχθες του καναλιού Σεν Μαρτέν, που συνδέεται με τον Σηκουάνα, μετατράπηκαν σε αυτοσχέδια καλοκαιρινή πλαζ. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν δίπλα στο νερό, βουτώντας ή αφήνοντας τα πόδια τους μέσα σε αυτό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη εξέδιδαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνες συνθήκες.

🇫🇷 38 degrés à Paris, le Canal Saint-Martin prend des airs de piscine géante, et le pont s’est transformé en véritable plongeoir sous cette chaleur étouffante ! 🥵 💦 pic.twitter.com/G1aL3PRy22 June 21, 2026

Σχεδόν 2.700 σχολεία στη Γαλλία επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν με τροποποιημένο πρόγραμμα λόγω του καύσωνα. Στο Μπορντό, οι θερμοκρασίες αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Meteo France εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 49 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

🚨Dinguerie à Paris : le canal Saint-Martin c'est devenu l'Aquaboulevard 😭😭

(Willyalaprod) pic.twitter.com/wuw7G38v2z June 21, 2026

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, προειδοποίησε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε αρκετές ακόμη ημέρες ακραίας ζέστης.

«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

Κόκκινος συναγερμός και στην Ισπανία

Η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη και στην Ισπανία, όπου η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για τη Χώρα των Βάσκων.

Στο Σαν Σεμπαστιάν, ο υδράργυρος αναμενόταν να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν διπλάσια θερμοκρασία από τον ιστορικό μέσο όρο για την εποχή, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

Ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, επισήμανε ότι πολλές περιοχές καταγράφουν θερμοκρασίες 5 έως 10 βαθμούς υψηλότερες από το φυσιολογικό, ενώ σε ορισμένες βόρειες περιοχές η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς.

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι και οι νύχτες, καθώς σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επαρχία Αλμέρια, στη νοτιοδυτική χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters Climate Monitor, η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή η ήπειρος με τη μεγαλύτερη απόκλιση θερμοκρασιών από τα φυσιολογικά επίπεδα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία ανέρχεται στους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990. Για σύγκριση, η Ασία βρίσκεται περίπου 2 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα και η Βόρεια Αμερική κατά 1,3 βαθμό.

Ζώα εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να σωθούν

Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν περιορίζονται μόνο στους ανθρώπους. Καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη αναφέρουν αυξημένο αριθμό περιστατικών με ζώα που υποφέρουν από τη ζέστη.

Ο βιολόγος Ρομέν ντε Γέγκερ, ιδρυτής του καταφυγίου άγριων ζώων CREAVES στο Τεμπλού του Βελγίου, δήλωσε ότι τα πουλιά που φωλιάζουν κάτω από στέγες και γείσα κτιρίων πλήττονται ιδιαίτερα από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Όπως εξήγησε, πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις φωλιές τους προκειμένου να επιβιώσουν.

«Η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί μερικές φορές να φθάσει τους 50, ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι προτιμούν να πηδήξουν αντί να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν στις φωλιές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το καταφύγιο έχει δεχθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες περίπου 150 ζώα, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που ασκεί το κύμα καύσωνα όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στην άγρια πανίδα της Ευρώπης.

protothema.gr