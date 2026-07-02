Η πτώση των αξιών και η αμφισβήτηση των θεσμών δεν είναι νέο φαινόμενο για τα Κυπριακά δεδομένα. Αντίθετα, όπως έχω τονίσει κατ’ επανάληψη σε πολλά μου άρθρα, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα και το φυσιολογικό προϊόν μιας προϊούσας σήψης η οποία χρονολογείται από τη γένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξικνείται μέχρι των ημερών μας. Και δυστυχώς με …γεωμετρική πρόοδο!

Οι εκάστοτε ηγεσίες μας – άλλες λίγο και άλλες περισσότερο – απέτυχαν να γαλουχήσουν και να διαπαιδαγωγήσουν το λαό μας στο σύνολό του και να αποτελέσουν οι ίδιες τα πρότυπα και τα υποδείγματα για τους πολίτες αναφορικά με τον σεβασμό και την προσήλωσή τους προς τις ανεξίτηλες αξίες της νομιμότητας, της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της αξιοκρατίας, του κράτους δικαίου και της αλληλοεκτίμησης.

Το βόλεμα των ημετέρων και των παρακοιμώμενων της εξουσίας, η καλλιέργεια της ημετεροκρατίας και του ρουσφετιού υπήρξε πάντοτε ο κανόνας παρά η εξαίρεση στο δημόσιο βίο της χώρας μας.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ανδρώθηκαν οι πλείστοι από τους νέους μας και η νοοτροπία αυτή μεταδόθηκε αυτόματα από γενιά σε γενιά για να φτάσουμε στο σημερινό θλιβερό σημείο της αυτοματαίωσης και της παρακμής.

Φυσιολογικά λοιπόν και αναπόδραστα η κατάσταση αυτή επέδρασε καταλυτικά και πάνω στην ποιότητα και τη λειτουργικότητα των θεσμών και την αμφισβήτηση του Κράτους Δικαίου το οποίο υφίσταται καίρια και διαχρονικά πλήγματα.

Είναι συγκλονιστικό για το παρόν μας και τραγικό για το μέλλον μας, ολόκληρη η κοινωνία και σύμπασα η πολιτική ηγεσία μιας ημικατεχόμενης Πατρίδας να ασχολούνται και να κατατρύχονται από πρωίας μέχρι νυκτός – μέσα στα δίσεκτα χρόνια του μισού και πλέον αιώνος της τουρκικής απειλής – με τις μικρότητες, τις διαπλοκές, τη διαφθορά και τις επαίσχυντες ενέργειες σημαντικής μερίδας των πολιτικών μας ηγητόρων, οποιοιδήποτε και αν είναι αυτοί και οπουδήποτε και αν ανήκουν.

Η κυβέρνηση μας έχει διακηρύξει κατ’ επανάληψη τη μηδενική ανοχή απέναντι στη διαφθορά και τη διαπλοκή και προσδοκούμε πως μέχρι τη λήξη της παρούσας θητείας της θα ολοκληρώσει τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της ούτως ώστε να δοθεί τέλος στην ασυδοσία και την ατιμωρησία των ενόχων και των συνενόχων τους.

Τα πολιτικά κόμματα, που έχουν λάβει πρόσφατα την ανανέωση της λαϊκής εντολής, οφείλουν να μετουσιώσουν σε πράξεις τις βαρύγδουπες διακηρύξεις και τις επανειλημμένες υποσχέσεις τους να αγωνιστούν για ένα καλύτερο μέλλον της Κοινωνίας και της Πατρίδας μας.

Οι εκπρόσωποι των θεσμών, των οποίων το κύρος, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα έχουν τρωθεί ανεπανόρθωτα στα μάτια και στις συνειδήσεις του απλού πολίτη, έχουν υποχρέωση να αρθούν στο ύψος των υποχρεώσεων και των υψηλών καθηκόντων τους και να θωρακίσουν, έκαστος εις τα εφ ω ετάχθη, τη χειμαζόμενη Κυπριακή Πολιτεία. Διαφορετικά ας υποβάλουν άμεσα την παραίτηση τους και να πάνε στα σπίτια τους.

Τέλος ο λαός μας ας υψώσει επιτέλους το ανάστημά του και ας απαιτήσει από τους εκπροσώπους του να εκπληρώσουν στο ακέραιο την αποστολή τους γιατί αυτός τελικά είναι ο εντολοδόχος και αυτός είναι που εισπράττει τα αποτελέσματα των αποφάσεων και των επιλογών του.

Μακριά από ακρότητες, φανατισμούς, τοξικότητα και πόλωση. Απλά με σοβαρότητα, σταθερότητα, εμμονή σε αρχές και αξίες.

Ουδείς είναι άμοιρος ευθυνών.

*Αντιπρόεδρος κεντρικού συμβουλίου Κυπριακού Κέντρου Μελετών