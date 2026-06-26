Την ομόφωνη απόφασή του για στήριξη στην υποψηφιότητα της Άντρης Χατζηανδρέου για τη θέση της Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, ανακοίνωσε το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική επιλογή προσώπου. Αποτελεί αποτέλεσμα διαλόγου και κοινής αντίληψης για τις ανάγκες της Αγλαντζιάς, καθώς και συμφωνίας πάνω σε συγκεκριμένες προτεραιότητες που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων».

Υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης

Στο πλαίσιο αυτό, Πράσινο Κόμμα και Άντρη Χατζηανδρέου υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης, θέτοντας ως βασικούς άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια στις γειτονιές και τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν την περιοχή.

Το μνημόνιο υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 24 Ιουνίου 2026 από τον πρόεδρο του Πράσινου Κόμματος, Κυριάκο Ανδρέου, και την κ. Χατζηανδρέου. Όπως αναφέρεται στο κείμενο, τα δύο μέρη επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν για την προώθηση δράσεων και προτάσεων προς όφελος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς, στο πλαίσιο της στήριξης της υποψηφιότητάς της.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας τους θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:

στην προστασία και ενίσχυση του αστικού πρασίνου,

στη στενή συνεργασία με το Τμήμα Δασών για την προστασία του Δάσους Ακαδημίας και του Πάρκου Αθαλάσσας, καθώς και στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων με τα ξερά και επικίνδυνα δέντρα,

στην προώθηση της ανάπλασης και αναζωογόνησης του ιστορικού πυρήνα της παλιάς Αγλαντζιάς,

στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών μέσα από συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς,

στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής στις γειτονιές,

καθώς και στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο τους.

«Πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να λειτουργεί με συνεργασίες, διαφάνεια και συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες. Στηρίζουμε την Άντρη Χατζηανδρέου με την πεποίθηση ότι, μέσα από αυτή τη συνεργασία, μπορούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας πιο πράσινης, ασφαλούς και ανθρώπινης Αγλαντζιάς. Ζητούμε από όλους τους φίλους κατοίκους Αγλαντζιάς να προσέλθουν την Κυριακή στις κάλπες και να ψηφίσουν την Άντρη Χατζηανδρέου με γνώμωνα το κοινό καλό. περιβάλλον, την ανθρωπιά και τον πολιτισμό», καταλήγει το Πράσινο Κόμμα.