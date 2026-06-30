Θα το στολίσω με ποδοσφαιρικούς όρους σήμερα, μιας και απολαμβάνουμε το Μουντιάλ: Δεν θα τους κατέβαζα να παίξουν ούτε με σφαίρες.

Θα έχαναν με σηκωμένα χέρια. Μερικά και βρόμικα.

Ο προσδιορισμός της «χειρότερης» ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 εξαρτάται από το αν εξετάζουμε την απόδοσή της μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ή και την παγκόσμια κατάταξή της στην λίστα της FIFA. Πιο κάτω δεν γίνεται.

Ούτε κι από την Τυνησία που, μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, χαρακτηρίστηκε σχεδόν παμψηφεί από τους αθλητικούς αναλυτές ως η χειρότερη ομάδα του τουρνουά!

Ο Μεγάλος Αιρετικός, ο Μάνος Χατζιδάκις, έλεγε πάντοτε ότι δεν φταίνε για όλα τα κακά οι πολιτικοί, αλλά εκείνοι που τους ψηφίζουν.

«Και τι να κάνουμε βρε ευλογημένε;», τον ρωτούσε ο αγαπημένος του, ο Νίκος Γκάτσος που απογείωνε τα τραγούδια του Μάνου με τους στίχους του.

«Στο εκλογικό κέντρο, πριν ρίξουν καν το φάκελο με το ψηφοδέλτιο, να περνούν όλοι από ένα απλό IQ Tεστ Νοημοσύνης. Δεν περνάς τη βάση; Δεν ψηφίζεις. Τέρμα!».

ΟΚ. Πείτε το «αντιδημοκρατικό». Δεν θα λογομαχήσουμε και για αυτό. Μέσα μου, όμως, πιστεύω ακράδαντα ότι στο δικό μας δημοψήφισμα για το Σχέδιο Ανάν, όπως και για εκείνο των Βρετανών για το Brexit, πολύς κόσμος δεν βοηθήθηκε να καταλάβει τι λέει τέλος πάντων εκείνο το Σχέδιο.

Από ποιον; Από ποιους;

Από μια χώρα, μια κοινωνία που ανοίγει στους πολίτες του τους ορίζοντες της γνώσης και τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις, κατ’ αρχάς από μόνοι τους, διαβάζοντας, ρωτώντας, ακούγοντας, και όχι από καμία στρούγκα.

Τουτέστιν, ευλογημένο μου ΑΙ;

«Στρούγκα: Ο περιφραγμένος, υπαίθριος χώρος μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης που χρησιμοποιείται κυρίως για το προσωρινό μάντρωμα και το άρμεγμα των προβάτων ή των αιγών».

Συναντάται συχνά και με άλλες έννοιες;

«Βεβαίως! Το Κοπάδι: Ως συνεκδοχή, η λέξη περιγράφει το ίδιο το κοπάδι των ζώων. Και,

Μεταφορικά: Χρησιμοποιείται συχνά (ενίοτε μειωτικά) για να περιγράψει ένα κλειστό πολιτικό κόμμα, μια ομάδα ατόμων που υπακούν τυφλά, χωρίς να το ψάξουν κι από μόνοι τους».

Θυμηθείτε μόνο τις αγέλες των Συριζαίων που πανηγύριζαν όταν τους είπε ο Τσίπρας «πάμε σε δημοψήφισμα, με ερώτημα να κάνουμε αυτό που μας λένε οι τροϊκανοί, ή να απαντήσουμε “Όχι”». Μιλιούνια ξεχύθηκαν στους δρόμους χορεύοντας. Μέχρι που πήγε ο Αλέξης στις Βρυξέλλες, μ’ ένα τεράστιο «Όχι» στην οπλοθήκη του. Του είπαν «κάντε το, αλλά να υποστείτε και τις συνέπειες».

Αυτές δεν ήταν κάποια τιμωρία από τους τροϊκανούς. Ήταν η οριστική χρεοκοπία της Ελλάδας και την αποβολή της από την ΕΕ. Τέλος!