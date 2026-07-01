Ένα μικρό αγόρι μόλις τριών ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια κτιρίου στο Καράκας, έξι ημέρες μετά τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία της Ιορδανίας καταγράφει τη δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού του παιδιού, το οποίο παρέμενε παγιδευμένο κάτω από τα συντρίμμια μέχρι τη στιγμή που οι διασώστες κατάφεραν να το προσεγγίσουν.

Στο βίντεο φαίνονται οι άνδρες των σωστικών συνεργείων να απεγκλωβίζουν με προσοχή το τρίχρονο παιδί και, μόλις το βγάζουν σώο από τα χαλάσματα, να ξεσπούν σε επευφημίες και χειροκροτήματα.

Δείτε βίντεο

🇻🇪🚨🇯🇴 Jordan SAR team rescues a 3 year old baby boy after 5 days under the rubble



Great W by Jordan 🙏 https://t.co/qxKAlvEBHn — 🇻🇪 Venezuela Insider 🇻🇪 (@Andresevd) June 30, 2026

Αμέσως μετά, το παιδί μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο και να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, τα ζωτικά σημεία του παιδιού ήταν καλά κατά τον απεγκλωβισμό του, γεγονός που ενίσχυσε τις ελπίδες των γιατρών για την πλήρη ανάρρωσή του.



Πάνω από 1.700 οι νεκροί

Η επιχείρηση διάσωσης αποτελεί μία από τις ελάχιστες ιστορίες ελπίδας μέσα στην ανείπωτη τραγωδία που προκάλεσαν οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα.

ΚλείσιμοΣύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό της κυβέρνησης, ο αριθμός των νεκρών έχει πλέον ξεπεράσει τους 1.700, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες.

protothema.gr