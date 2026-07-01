Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε χθες το πρωί στη Λεμεσό, έξω από σχολείο στην περιοχή Ζακακίου, με δράστη 55χρονο αστυνομικό, ο οποίος, αφού πυροβόλησε τέσσερις φορές την 46χρονη σύζυγό του, στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο όχημά της.

Τα όσα εκτυλίχθηκαν κόβουν την ανάσα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια διερχόμενου πολίτη, ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη λογομαχία του ζευγαριού μέσα στο όχημα και είδε τον 55χρονο να κρατά τη γυναίκα από τον λαιμό. Κατέβηκε αμέσως από το όχημά του για να τη βοηθήσει· ωστόσο, όσα ακολούθησαν συγκλονίζουν και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη φαντασία, με την κυπριακή κοινωνία να παρακολουθεί παγωμένη και συγκλονισμένη την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια αυτόπτων μαρτύρων.

Η νέα οικογενειακή τραγωδία έχει παγώσει από το πρωί την κυπριακή κοινωνία, η οποία ακόμη δεν είχε προλάβει να συνέλθει από τον τραγικό θάνατο των δύο παιδιών στη Ξυλοφάγου. Τα ερωτήματα γύρω από το έγκλημα παραμένουν προς το παρόν αναπάντητα, με κυριότερο το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 46χρονης, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό Νοσοκομείο της Λεμεσού.

Πληροφορίες από τις Αρχές αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε προστριβές το τελευταίο διάστημα, κυρίως για οικονομικά προβλήματα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις στις σχέσεις τους, το τελευταίο διάστημα.

Ο 55χρονος αστυνομικός παρουσιάστηκε κανονικά στην υπηρεσία του, στον σταθμό της Λιμενικής στη μαρίνα του Αγίου Ραφαήλ, όπου γύρω στις 6:07 χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο. Στη συνέχεια ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα αποχωρούσε προσωρινά, λέγοντάς τους: «Πάω πέντε λεπτά και θα επιστρέψω». Ακολούθως αναχώρησε με το όχημά του. Σημειώνεται ότι εκτελούσε χρέη υπευθύνου βάρδιας στον συγκεκριμένο σταθμό.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», εργαζόταν σε σχολείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο του εγκλήματος. Φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, ότι ο 55χρονος την ανέμενε έξω από το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ διερευνάται κατά πόσο είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο, ή αν ο δράστης γνώριζε τη διαδρομή που ακολουθούσε καθημερινά η σύζυγός του για να μεταβεί στην εργασία της. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξετάζουν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα οποία φέρεται να κατέγραψαν την πορεία των δύο οχημάτων πριν από το περιστατικό.

Απείλησε πολίτη με το πιστόλι πριν την πυροβολήσει – «Φύγε, θα σε παίξω»

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο όχημα της γυναίκας, η οποία βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ ο 55χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Τα δραματικά γεγονότα εκτυλίχθηκαν έξω από το σχολείο μπροστά στα μάτια αυτόπτη μάρτυρα γύρω στις 6:35 το πρωί, ο οποίος εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο μεταβαίνοντας στην εργασία του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αντιλήφθηκε το ζευγάρι να λογομαχεί και τον 55χρονο να κρατά τη 46χρονη από τον λαιμό και σταμάτησε για να τη βοηθήσει.

«Όπως περνούσα με το όχημά μου γύρω στις 6:35 το πρωί, είδα δύο άτομα μέσα σε αυτοκίνητο, ακούγονταν φωνές. Έκανα επαναστροφή, επέστρεψα πίσω και είδα έναν άντρα να κρατά μία γυναίκα από τον λαιμό. Του είπα να την αφήσει. Μου είπε «φύε από εδώ, είναι η γυναίκα μου», ενώ της είπε «πες του ότι δεν σου έκαμα κάτι, είσαι η γυναίκα μου»», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η γυναίκα τού έκανε νόημα με το χέρι ότι χρειαζόταν βοήθεια. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι από τη μέση του, το έστρεψε προς το μέρος του και τον απείλησε λέγοντας: «Φύγε, θα σε παίξω». Ακολούθως πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο 55χρονος φορούσε αστυνομική στολή και ότι την πυροβόλησε μπροστά στα μάτια του, στο κεφάλι και 3 σφαίρες στο σώμα.

Πατέρας τριών παιδιών και χωρίς βίαιο παρελθόν ο αστυνομικός

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού, Στέλιο Αριστείδου, όλα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ερωτηθείς για το αν υπήρχαν προηγούμενες καταγγελίες ή πληροφορίες σε βάρος του αστυνομικού ή αν είχε επιδείξει περίεργη συμπεριφορά, απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει οποιοδήποτε σχετικό ιστορικό, καθώς δεν υπάρχει καμία καταγγελία εναντίον του. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται πιθανά οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες οδήγησαν σε έντονες διαφωνίες και καβγάδες.

Ο 55χρονος είναι πατέρας τριών παιδιών, ένα από τον πρώτο του γάμο και δύο με το θύμα. Ο ένας είναι ενήλικας και σπουδάζει στο εξωτερικό, ενώ το δεύτερο παιδί είναι ανήλικο κορίτσι. Υπάρχει επίσης και τέταρτο παιδί, από τον πρώτο γάμο της 46χρονης.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Λεμεσού, έχοντας ακόμη ζωτικά σημεία, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το Κέντρο Αίματος απεύθυνε έκκληση για αιμοδοσία.

Οι ανακριτές συνεχίζουν τη διερεύνηση των κινήτρων της επίθεσης, λαμβάνοντας καταθέσεις από συναδέλφους, συγγενείς και αυτόπτες μάρτυρες. Την ίδια ώρα διερευνάται κατά πόσο το ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού στο σημείο, ενώ ο αστυνομικός κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στην υπηρεσία του, όπου είχε ήδη χρεωθεί το υπηρεσιακό του όπλο.

Επίτροπος Ισότητας

Η απόπειρα γυναικοκτονίας δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ακόμη μία τραγική υπενθύμιση της έμφυλης βίας, αναφέρει σε δήλωσή της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου.

Όπως σημειώνει, οι αντιλήψεις ελέγχου, κυριαρχίας και ιδιοκτησίας πάνω στις γυναίκες εξακολουθούν να οδηγούν στις πιο ακραίες εκφάνσεις βίας.Υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες δεν είναι κτήματα κανενός και δεν πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους, ενώ τονίζει ότι η έμφυλη βία αποτελεί σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μας αφορά όλους και όλες», σημειώνει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικής πρόληψης και προστασίας. Κλείνοντας, εκφράζει τη συμπαράστασή της στη γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της και στους οικείους της.