Απόπειρα γυναικοκτονίας και μάλιστα εκ προμελέτης, χαρακτήρισε το συγκλονιστικό περιστατικό στη Λεμεσό όπου αστυνομικός έστρεψε το όπλο και πυροβόλησε τη σύζυγό του έξω από σχολείο, η πρόεδρος του Μεσογειακού Ινστιτούτου Φύλου (MIGS), Σουζάνα Παύλου. Η διάσταση της έμφυλης βίας, εξηγεί, φανερώνεται και από το γεγονός ότι έδιωξε πολίτη που πλησίασε για να βοηθήσει όσο κρατούσε τη γυναίκα από το λαιμό, λέγοντας του «φύγε, είναι η γυναίκα μου».

Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό απόπειρας γυναικοκτονίας και έμφυλης βίας μέσα σε τρεις ημέρες. Προηγήθηκε η απόπειρα διπλής γυναικοκτονίας το περασμένο Σάββατο στον Στρόβολο, όπου μαχαιρώθηκαν σύζυγός και πεθερά. Η διάσταση του φαινομένου φανερώνεται και από τα στοιχεία της Αστυνομίας της περασμένη τριετίας (2023 -2025), όπου συνολικά καταγράφτηκαν από την Αστυνομία 2.783 αδικήματα βίας κατά γυναικών.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία καταγράφει 831 περιστατικά το 2023, 944 περιστατικά το 2024 και 1.008 περιστατικά το 2025. Επιπλέον καταγράφονται και 6.206 αδικήματα βίας στην Οικογένεια, από τα οποία τα 2.895 το 2024 και τα 3.311 το 2025.

Στην Κύπρο σημειώθηκαν 43 γυναικοκτονίες από το 2014 μέχρι το τέλος του 2025, με τελευταίο θύμα μια 58χρονη Ιρανή η οποία δολοφονήθηκε από τον πρώην συμβίο της με χτυπήματα από σιδερολοστό.

Μιλώντας στο philenews για το τελευταίο απόπειρα, η Σουζάνα Παύλου ανέφερε πως «δεν είναι ένα τραγικό περιστατικό, αλλά η πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών. Οι γυναικοκτονίες αποτελούν το τελευταίο στάδιο μιας πορείας κλιμακούμενης βίας, ελέγχου, άσκησης εξουσίας και εκφοβισμού μέσα σε σχέση», είπε.

Με βάση τις πληροφορίες που είναι γνωστές μέχρι τώρα, υπογραμμίζει η κ. Παύλου, προηγήθηκαν ενέργειες από τον δράστη που δείχνουν πρόθεση. «Μετέβη στην εργασία του, πήρε το υπηρεσιακό όπλο και είπε ότι θα επιστρέψει. Ενέργειες που δείχνουν ότι ήταν εκ προμελέτης, δεν έγινε εν βρασμώ. Φαίνεται, επίσης, ότι πήγε να τη βρει καθώς γνώριζε το δρομολόγιο της τα πρωινά».

Ενδεικτικό την ύπαρξης έμφυλης βίας και βίας στην οικογένεια, αναφέρει η κ. Παύλου, είναι και το γεγονός ότι όταν παρενέβη πολίτης επειδή κρατούσε το θύμα από το λαιμό, «ο δράστης του απάντησε “φύγε αυτή είναι η γυναίκα μου”, αυτό δείχνει την πεποίθηση του, ότι η σύζυγος του ανήκει και μπορεί να αποφασίζει για εκείνη. Αυτός ο άνδρας είναι φανερό ότι δεν έχασε τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως ασκούσε τον έλεγχο και πίστευε ότι είχε και το δικαίωμα να της αφαιρέσει τη ζωή».

Με ανησυχεί, συνέχισε η κ. Παύλου, το γεγονός ότι διερευνώνται πιθανά οικονομικά προβλήματα. «Τα οικονομικά προβλήματα δεν οδηγούν σε απόπειρα γυναικοκτονίας και ανθρωποκτονίας. Δεν υπάρχουν ελαφρυντικά για τον δράστη. Η εμπειρία μας δείχνει ότι προηγούνται σημάδια ύπαρξης κινδύνου, ακόμη και αν η Αστυνομία αναφέρει πως δεν υπήρχε καταγγελία».

Ωστόσο, λέει η κ. Παύλου, από τη στιγμή που ο δράστης ήταν αστυνομικός είναι ακόμη περισσότερη η δυσκολία να καταγγείλει το θύμα. «Οι καταγγελίες είναι έτσι και αλλιώς μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία. Πρέπει να μας προβληματίσει αν δεν κατήγγειλε».

Οι αριθμοί, είπε, δείχνουν ότι οι γυναίκες στις πλείστες περιπτώσεις δεν καταγγέλλουν. «Πρέπει να λάβουμε μέτρα ως Πολιτεία για να περάσουμε το μήνυμα ότι θα προστατευτούν αν καταγγείλουν και ότι θα βρουν στήριξη. Προφανώς αυτή η γυναίκα αν όντως δεν κατήγγειλε, δεν ένιωσε ασφάλεια».

Πολλά περιστατικά βίας στην οικογένεια είναι στο σήμερα στο σκοτάδι, επισήμανε η κ. Παύλου. «Οι έρευνες λένε ότι μία στις τέσσερις γυναίκες στην Κύπρο βιώνει κάποια μορφή βίας. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό περιστατικό στη Λεμεσό, είχαμε και εκείνο στον Στρόβολο όπου άνδρας μαχαίρωσε τη σύντροφο και την πεθερά. Ήταν γνωστό περιστατικό στις Αρχές, της είχαν δώσει πρόσβαση στην εφαρμογή ΕΛΠΙΣ που είναι για άτομα σε υψηλό κίνδυνο, όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε να την χρησιμοποιήσει».

«Να παρακολουθούνται οι δράστες έμφυλης βίας»

Ως MIGS, είπε, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης δραστών σε περίπτωση που υπάρχει διάταγμα περιοριστικών μέτρων και να μην βαραίνει μόνο το θύμα να ενημερώσει την Αστυνομία και να πατήσει το κουμπί του ΕΛΠΙΣ.

«Μπορεί το θύμα να αδυνατεί εκείνη τη στιγμή να ειδοποίηση, να μην είναι κοντά στο κινητό. Θα μπορούσε να υπάρχει εφαρμογή με GPS στο κινητό του δράστη για να φαίνεται ότι πλησίασε σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων ή ακόμη και να φοράνε βραχιολάκι».