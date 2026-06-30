Άφαντος παραμένει ο 35χρονος Σύρος που καταζητείται για τα μαχαιρώματα στον Στρόβολο, σε βάρος της γυναίκας του και της πεθεράς του.

Η σύζυγός του είχε αναγνωριστεί από την Αστυνομία ως θύμα στην οικογένεια, γι’ αυτό και κατείχε στο κινητό της την εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ», ωστόσο δεν είχε προλάβει να πατήσει το κόκκινο κουμπί.

Ο Σύρος, φερόμενος δράστης, Αχμέτ Αλ Ζουεΐντ, καταζητείτο από τις Αρχές από τον περασμένο Φεβρουάριο για υπόθεση βίας στην οικογένεια, ωστόσο παρέμεινε φαντομάς. Το περασμένο Σάββατο ξαναχτύπησε, μαχαιρώνοντας σύζυγο και πεθερά στο σπίτι τους στον Στρόβολο. Ευτυχώς η κατάσταση και των δύο αν και κρίνεται ως σοβαρή είναι εκτός κινδύνου.

Οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζονται και επεκτείνονται σε αρκετούς χώρους όπου μπορεί να κρύβεται ο 35χρονος, ο οποίος θεωρείται επικίνδυνος. Επίσης έχει ενημερωθεί η Δικοινοτική Επιτροπή για την υπόθεση, ώστε σε περίπτωση που εντοπιστεί στις κατεχόμενες περιοχές να παραδοθεί στις Αρχές της Δημοκρατίας.

Περίπολα της Αστυνομίας με τη φωτογραφία του καταζητούμενου τον ψάχνουν σε διάφορες περιοχές όπου μπορεί να κατέφυγε, ενώ τα δύο θύματα, η σύζυγός του 38 ετών και η μητέρα της 58 ετών, φρουρούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει λεπτομερείς καταθέσεις ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και πού πιθανόν να βρίσκεται ο δράστης.

Επίσης θα διαφανεί, γιατί η σύζυγός του ενώ είχε κατεβάσει στο κινητό της τηλέφωνο την εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ», που αφορά σε θύματα ή υποψήφια θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εντούτοις δεν είχε πατήσει το κουμπί για βοήθεια. Δεν αποκλείεται ο δράστης να αιφνιδίασε τις δύο γυναίκες και έτσι η 38χρονη να μην πρόλαβε να ζητήσει τη σιωπηλή βοήθεια ή αυτός να γνώριζε πως κατείχε την εφαρμογή και να της πήρε το κινητό.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν μέσα από τις καταθέσεις τους και κυρίως οι συνθήκες που αυτός τις μαχαίρωσε αλλά και οι λόγοι για τους οποίους ο δράστης ενήργησε με τόση βιαιότητα.