Ποινικούς ανακριτές που θα αναλάβουν να μετουσιώσουν τα ευρήματα των επιθεωρητών της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε μαρτυρία, αναφορικά με το «Κράτος Μαφία», διορίζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεν αποκλείεται ανάμεσα στα ονόματα που θα διοριστούν να περιλαμβάνονται και εκπλήξεις, δηλαδή να έχουμε πρόσωπα εκτός από την Ελλάδα ίσως και τη Βρετανία.

Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και όπως εκτιμάται, θα τεθεί πρόταση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, ώστε να εγκριθεί και να διοριστούν οι ανακριτές. Ένας εξ αυτών αναμένεται ότι θα αναλάβει ως ο επικεφαλής και δεν αποκλείεται και η εμπλοκή μελών της Αστυνομίας για υποβοήθηση του έργου τους. Από το Προεδρικό δεν διαρρέει οτιδήποτε γι’ αυτό και θα αναμένονται αύριο ανακοινώσεις.

Όπως έχουν τα πράγματα, το έργο των ποινικών ανακριτών θα είναι αρκετά δύσκολο, γιατί άλλο ο εντοπισμός στοιχείων που δημιουργούν την υποψία περί διάπραξης ποινικών αδικημάτων και άλλο ο εντοπισμός μαρτυρίας που να αποδεικνύει πως έχουν διαπραχθεί αδικήματα και στα οποία να εμπλέκονται συγκεκριμένα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι το μαρτυρικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι τέσσερις επιθεωρητές που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, δηλαδή οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί από όλα τα πρόσωπα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ποινικούς ανακριτές ως μαρτυρία.

Όπως εξηγήθηκε στον «Φ», οι καταθέσεις, τόσο των εμπλεκομένων προσώπων, όσων και άλλων που έχουν συλλεγεί στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής, μπορεί μεν να δοθούν στους ποινικούς ανακριτές, αλλά μόνο για να λάβουν γνώση. Πρέπει τώρα να πάρουν εκ νέου καταθέσεις από όλους στη βάση πλέον της ποινικής έρευνας με το ενδεχόμενο η υπόθεση να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες.

Είναι γι’ αυτό που πρέπει τα άτομα που θα διοριστούν να έχουν γνώσεις της τεχνικής της ανάκρισης, πείρα σε ποινικές έρευνες και να γνωρίζουν το δικαστικό σύστημα της Κύπρου, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται και η εμπλοκή Βρετανών ειδικών.

Το ζήτημα, όπως μας τόνιζαν έγκριτοι νομικοί, δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, αλλά η ποιότητα της έρευνας και κυρίως τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής να μετουσιωθούν σε στοιχεία ικανά να επιρρίψουν ποινικές ευθύνες εκεί και όπου διαπιστωθεί ότι διαπράχθηκαν κολάσιμες πράξεις.