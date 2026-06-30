Η πρώτη τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026. Κατατέθηκε από τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Λίτσα Δρουσιώτου και Μιχάλη Παρασκευά εκ μέρους του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο. Η δεύτερη πρόταση που κατατέθηκε από τους ίδιους βουλευτές αφορά στον περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026. Με την πρώτη πρόταση δίνεται η εξουσία στην Αρχή να διορίζει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, εξουσία την οποία σήμερα, με βάση τον Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, διαθέτουν αποκλειστικά το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Γενικός Εισαγγελέας.

τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026. Κατατέθηκε από τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Λίτσα Δρουσιώτου και Μιχάλη Παρασκευά εκ μέρους του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο. Η δεύτερη πρόταση που κατατέθηκε από τους ίδιους βουλευτές αφορά στον περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026. Με την πρώτη πρόταση δίνεται η εξουσία στην Αρχή να διορίζει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, εξουσία την οποία σήμερα, με βάση τον Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, διαθέτουν αποκλειστικά το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Γενικός Εισαγγελέας. Με τη δεύτερη πρόταση νόμου, παρέχεται η δυνατότητα στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σε περίπτωση που διαπιστώνει ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος, να εξουσιοδοτεί η ίδια ποινικό ανακριτή για τη διεξαγωγή ανάκρισης.

Παράλληλα, με πρόταση νόμου, οι βουλευτές του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης και Δημήτρης Δημητρίου, εισηγούνται τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου, ώστε να ενισχυθεί το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε υποθέσεις που ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Όπως αναφέρουν στην πρόταση, με βάση το ισχύον άρθρο 14 του βασικού νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία η Αρχή διαπιστώνει ότι ενδεχόμενη παράβαση δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα, περιορίζεται στη σύνταξη έκθεσης και στην υποβολή αυτής, μαζί με τα σχετικά στοιχεία, στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με την παρούσα πρόταση παρέχεται στην Αρχή επιπρόσθετη δυνατότητα, όπου το κρίνει αναγκαίο, να προχωρεί στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για σκοπούς πληρέστερης και ουσιαστικότερης διερεύνησης υποθέσεων διαφθοράς.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές θα διορίζονται από κατάλογο που καταρτίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και εγκρίνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία, η αξιοπιστία και η επάρκειά τους. Καθορίζεται, τέλος, ότι οι ανακριτές θα τελούν υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα ή όπου κρίνεται σκόπιμο, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία ανεξάρτητου κατηγόρου.

Για συζήτηση των τριών προτάσεων νόμου κλήθηκαν ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, η Αρχιπρωτοκολλητής, ο πρόεδρος και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.