Προβληματισμό για τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης για το «Κράτος Μαφία», μετά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, εξέφρασε η δικηγόρος του Μακάριου Δρουσιώτη, Λητώ Καριόλου.

Σε δηλώσεις της στην κρατική τηλεόραση και σχολιάζοντας τη χθεσινή τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα απέχουν από κάθε αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων επί του πορίσματος, ενώ ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης ανατίθεται σε Εισαγγελικό Συμβούλιο, τόνισε πως επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητων δημόσιων κατήγορων.

Όπως είπε, προκαλεί προβληματισμό η συζήτηση περί Εισαγγελικού Συμβουλίου ως μηχανισμού διαχείρισης της υπόθεσης, καθώς «είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αναγκαία ανεξαρτησία όταν τα πρόσωπα που καλούνται να λάβουν αποφάσεις παραμένουν λειτουργικά και υπηρεσιακά ενταγμένα στην ίδια ιεραρχική δομή της Νομικής Υπηρεσίας, εξακολουθούν να είναι στενοί συνεργάτες και να εξαρτώνται υπηρεσιακά από εκείνους που αυτοεξαιρέθηκαν».

Σημείωσε ότι «η εικόνα συστημικής διαφθοράς, όπως αποτυπώνεται στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Κύπρος, επιβάλλει αυστηρή τήρηση των κριτηρίων της αντικειμενικής και υποκειμενικής αμεροληψίας στον διορισμό τόσο της ανακριτικής ομάδας όσο και της ομάδας δημοσίων κατηγόρων που θα επιληφθούν της υπόθεσης».

Γι’ αυτό όπως είπε «επιβάλλεται ο διορισμός ανεξάρτητης ομάδας δημοσίων κατηγόρων με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών υποθέσεων διαφθοράς και οικονομικού εγκλήματος. Οι δημόσιοι κατήγοροι δεν πρέπει να περιοριστούν σε έναν παθητικό ρόλο αξιολόγησης του υλικού που θα προκύψει, αλλά να έχουν την ευθύνη καθοδήγησης των ποινικών ανακριτών από το αρχικό στάδιο της έρευνας».

«Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως μια σοβαρή ποινική υπόθεση δεν οικοδομείται εκ των υστέρων. Χτίζεται από την πρώτη ημέρα της διερεύνησης. Οι ανακριτικές ενέργειες, η λήψη καταθέσεων, η αναζήτηση εγγράφων και ηλεκτρονικών δεδομένων, η ανάλυση οικονομικών συναλλαγών και η εξασφάλιση μαρτυρίας πρέπει να γίνονται υπό το πρίσμα των αδικημάτων που διερευνώνται και του τρόπου με τον οποίο αυτά θα στοιχειοθετηθούν ενώπιον δικαστηρίου. Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική εάν ληφθεί υπόψη η εμπειρία προηγούμενων υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση του Al Jazeera το Δικαστήριο άσκησε σοβαρή κριτική στον τρόπο διερεύνησης της υπόθεσης και στην παράλειψη εξασφάλισης και προσκόμισης ουσιαστικής μαρτυρίας. Τα διδάγματα εκείνης της υπόθεσης δεν πρέπει να αγνοηθούν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κ. Καριόλου, «τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αφορούν σύνθετες καταγγελίες που αγγίζουν ζητήματα κατάχρησης εξουσίας, διαφθοράς, οικονομικού εγκλήματος και ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό απαιτείται ομάδα δημοσίων κατηγόρων με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων που αφορούν κρατικούς μηχανισμούς και συστήματα εξουσίας, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το υλικό που έχει ήδη συλλεχθεί από την Αρχή και να επεκταθεί περαιτέρω η διερεύνηση όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο».

«Οι ανεξάρτητοι δημόσιοι κατήγοροι πρέπει να είναι παντελώς ανεξάρτητοι από τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία. Πιστεύω πως, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια προσοχή που προχώρησε ο Επίτροπος Διαφάνειας, κ. Πογιατζής, στον διορισμό της ομάδας των επιθεωρητών που διενήργησαν τη διερεύνηση, πρέπει να ακολουθηθεί και τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να διοριστούν απόλυτα ανεξάρτητοι, εγνωσμένου κύρους δημόσιοι κατήγοροι και ποινικοί ανακριτές, υπό την καθοδήγηση τουλάχιστον ενός ατόμου που δεν έχει καμία προηγούμενη σχέση με την Κύπρο.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος της κ. McIntyre (σσ. της Αυστραλής εισαγγελέως που είχε τεθεί επικεφαλής της ομάδας των λειτουργών επιθεώρησης, που συνέταξαν το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής) φαίνεται να ήταν καθοριστικός, και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού η ίδια διέθετε πολυετή εμπειρία στη διαχείριση σοβαρών ποινικών υποθέσεων με κατηγορουμένους αρχηγούς κρατών, κρατικούς μηχανισμούς και συστήματα εξουσίας», είπε.

«Η κυπριακή δικαιοσύνη δεν έχει ξαναδεί τέτοια υπόθεση και επιβάλλεται ο διορισμός έμπειρων κατηγόρων, που γνωρίζουν πώς πρέπει να στήνονται υποθέσεις τέτοιας εμβέλειας», δήλωσε χαρακτηριστικά η δικηγόρος του Μακάριου Δρουσιώτη.