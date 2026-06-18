Αποφάσεις για την στάση της όσον αφορά στις συζητήσεις που διεξάγονται αναφορικά με το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, έλαβε σήμερα το Παγκύπριο Συμβούλιο των Γενικών Αντιπροσώπων της ΠΟΕΔ.

Η θέση της οργάνωσης των δασκάλων είναι γνωστή για το θέμα. Υποστηρίζει πως ο κατάλογος διοριστέων δεν πρέπει να καταργηθεί, κάτι που προνοεί η νομοθεσία, με ισχύ το 2027, ενώ ταυτόχρονα διαμηνύει πως δεν θα αποδεχθεί θυματοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια Εκπαίδευση.

Το ψήφισμα του ΠΣΓΑ της ΠΟΕΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

• Τo ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ επαναβεβαιώνει τη θέση του για διατήρηση της διαδικασίας προσλήψεων και μονιμοποιήσεων από τους καταλόγους Διοριστέων και μετά το 2027 όπως συμβαίνει σήμερα, καθώς και για ουσιαστική αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του Νέου Σχεδίου Διορισμών στην Εκπαίδευση, με βασική αρχή τη μη θυματοποίηση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Δημόσιο Σχολείο.

• Το ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ εκφράζει την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη κωλυσιεργία του υπουργείου Παιδείας σε σχέση με το ζήτημα των καταλόγων διοριστέων και του νέου συστήματος διορισμών, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις για κατάθεση γραπτής συνολικής πρότασης από μέρους του.

• Καλεί το υπουργείο Παιδείας να αποστείλει άμεσα τη συνολική πρότασή του για το ζήτημα των καταλόγων διοριστέων και των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση και λήψη αποφάσεων.

• Η συμμετοχή της ΠΟΕΔ στη διαδικασία συζήτησης αναστέλλεται μετά το τέλος Ιουνίου, μέχρι την αποστολή στην Οργάνωση γραπτής συνολικής πρότασης από το υπουργείο Παιδείας.

• Το ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ εξουσιοδοτεί το Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, για έλεγχο της συνταγματικότητας των οποιωνδήποτε αλλαγών προτείνονται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της.

• Η ΠΟΕΔ ξεκαθαρίζει ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε πρόταση ή νομοθετική ρύθμιση που αποκλίνει από τη βασική αρχή που έχει καθοριστεί από το ΠΣΓΑ ΠΟΕΔ, η Οργάνωση θα λάβει όλα τα αναγκαία δυναμικά μέτρα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των συμφερόντων της Δημόσιας Εκπαίδευσης.